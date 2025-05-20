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美財長嗆談判國沒誠意就恢復高關稅！網「台灣舔很好免擔心」：現在還跪著等

聯合新聞網／ 綜合報導
美國財長貝森特。（路透） 路透通訊社
美國財長貝森特。（路透） 路透通訊社

美國財長放話：若談判沒誠意，將恢復高關稅。各國談判轉趨強硬，川普政府立場也急踩剎車，開始預告「再來就沒90天寬限」的恐嚇信。但網友眼中，這波「談判鬧劇」最安心的，恐怕就是那個早早表態、被美媒點名「誠意十足」的台灣了。

在中國與美國達成「90天關稅暫停」協議後，韓國、日本歐盟等美國貿易夥伴紛紛重新檢視自身談判立場，質疑當初快速配合美國是否「太早投降」。

對此，美國財政部長貝森特於節目中警告：「若各國談判誠意不足，關稅將回到4月2日的高稅率。」

更進一步，美方還打算在數週內，對部分國家單方面設定關稅水準，不再一一協商，而是「寄信告知你們被課幾％」，進一步施壓各國拿出更多「誠意」。

不過分析指出，這已不是什麼談判了，而是川普風格的「擠牙膏威脅術」：一邊放話、逼企業施壓政府，一邊觀察市場反應，能逼到誰算誰。

這波操作讓許多PTT網友再度感受到「川式勒索」，但更酸的，認為台灣早已跪好跪滿...

舔得好就有豁免「沒事我們舔得很好 他很滿意」、「台灣送台積還不夠？誠意不夠要不要連中央山脈一起打包」。

其他國家才要擔心「其他國家還要談？我們這裡都跪著等了」、「沒有誠意那就恢復高關稅，台灣誠意滿滿應該沒事吧？」

酸美國紙老虎也只敢威脅弱國「欺軟怕硬，對中國軟成豆腐 對盟友才在那邊嘴砲」、「川普自己跪中國，現在對小弟放話噁不噁心？」

最毒的回應還是「我們的膝蓋不只軟，還會舔，而且附冰火五重天」「全世界都在玩膽小鬼遊戲，只有台灣直接舉白旗，還加碼送VIP套裝」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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