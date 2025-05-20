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普亭要停戰、川普沒發文…真要和談了？PTT酸爆「和平備忘錄＝準備忘記」

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭19日與美國前總統川普通話後，宣稱雙方進行了「超過2小時」的坦率對話，並表示俄國願與烏克蘭草擬一份「和平協議備忘錄」，包含協議原則、時程及暫時性停火機制。不過消息一出，PTT網友普遍冷感，認為這不過是場面話，甚至形容「備忘錄就是準備遺忘的錄」。

原文觀察整理

普亭表示與川普進行超過2小時通話，內容坦率且具建設性

普亭稱川普支持俄烏恢復直接對話，並盼望和平解決戰爭

俄方準備提出一份和平協議備忘錄，包含條文、時程、暫時停火等

普亭強調，俄國對「消除危機根本原因」的立場明確，會積極促進和平

有網友鴿派利多（樂觀上漲論）「穩了！停戰概念股預備」、「全球股市都委屈了，這下該噴」、「和平＝通膨下降＝股票噴，快點謝謝川普」。

另有人看破不信「備忘錄就是準備遺忘的錄」、「川普沒出來吹，代表根本沒進展」、「和平協議一張紙而已，上一張還沒燒完」、「每次都說打算和談，結果繼續炸」。

還有鄉民就地緣政治理性分析「俄烏如果真要談，普丁條件不會變：割地、去武裝、不入北約」、「這場戲演給川普看，反正他最愛政績」、「打到現在各方都疲了，但沒人想先低頭」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

烏克蘭 普亭 川普 俄羅斯

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