普亭要停戰、川普沒發文…真要和談了？PTT酸爆「和平備忘錄＝準備忘記」
俄羅斯總統普亭19日與美國前總統川普通話後，宣稱雙方進行了「超過2小時」的坦率對話，並表示俄國願與烏克蘭草擬一份「和平協議備忘錄」，包含協議原則、時程及暫時性停火機制。不過消息一出，PTT網友普遍冷感，認為這不過是場面話，甚至形容「備忘錄就是準備遺忘的錄」。
原文觀察整理
普亭表示與川普進行超過2小時通話，內容坦率且具建設性
普亭稱川普支持俄烏恢復直接對話，並盼望和平解決戰爭
俄方準備提出一份和平協議備忘錄，包含條文、時程、暫時停火等
普亭強調，俄國對「消除危機根本原因」的立場明確，會積極促進和平
有網友鴿派利多（樂觀上漲論）「穩了！停戰概念股預備」、「全球股市都委屈了，這下該噴」、「和平＝通膨下降＝股票噴，快點謝謝川普」。
另有人看破不信「備忘錄就是準備遺忘的錄」、「川普沒出來吹，代表根本沒進展」、「和平協議一張紙而已，上一張還沒燒完」、「每次都說打算和談，結果繼續炸」。
還有鄉民就地緣政治理性分析「俄烏如果真要談，普丁條件不會變：割地、去武裝、不入北約」、「這場戲演給川普看，反正他最愛政績」、「打到現在各方都疲了，但沒人想先低頭」。
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