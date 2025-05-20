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新聞幕後／輝達設北士科有三大棘手問題 解套秒招曝光

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輝達選台北！黃仁勳宣布總部落腳北士科 網猜：士開、士紙、士電漲停板？

聯合新聞網／ 綜合報導
北士科翻身？輝達總部落腳，股民喊：士開、士紙、士電要發了。林俊良／攝影
北士科翻身？輝達總部落腳，股民喊：士開、士紙、士電要發了。林俊良／攝影

AI晶片巨頭輝達NVIDIA）在COMPUTEX開展前夕拋出震撼彈！執行長黃仁勳19日親口宣布，輝達台灣總部「NVIDIA Constellation」將落腳台北市北投士林科技園區，引爆政壇與市場話題。對此，台北市長蔣萬安回應「笑呵呵」，強調將全力支持，讓台北成為全球AI產業的能量中心。

黃仁勳親揭選址關鍵 台北成海外總部核心據點

在北流發表主題演講時，黃仁勳透露，未來輝達在台的布局重點包括總部設址、產品研發與AI生態系打造。而台北不僅具備完整供應鏈，更擁有技術、人才與基礎建設優勢，被選為海外總部自然水到渠成。

市長蔣萬安也表示：「我們竭誠歡迎，未來將給予一切行政支持，讓台北成為全球AI的Powerhouse！」

有鄉民戰政治「高雄崩潰了吧」、「蔣萬安：這政績我收下了」、「北土柯又多一筆了」。

有人指出「這根本是柯留下來的規劃，萬安只是撿到槍」、「新光地先買好，政商關係要查吧？」、「果然政績都是躺著賺」。

房市股市派緊盯「士林、北投房價開噴警告」、「士開、士紙、士電明天漲停板？」、「仁寶、台新、新光直接開趴踢」

輝達宣布落腳北士科，無疑為台北市打了一劑強心針，也為北士科這塊多年來「沉潛開發區」正名。這件事，無論市長是誰、政黨為何，背後都是長期規劃與市場力量共同推動的結果。蔣萬安順勢撿到光環，屬於「政績收割」也實屬合理。

接下來值得關注的，除了企業選址背後的容積率與政策配套，更是北士科是否有足夠基礎設施、交通與電力供應撐得起AI基地的夢想。至於高雄、台中等地是否吃味？市場的答案，會反映在未來的資金流向與房價走勢上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 蔣萬安 北士科 供應鏈 NVIDIA AI

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