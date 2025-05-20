川普喊降稅台灣卻不理？財政部：貨物稅暫不調整 網酸：跪求川皇制裁
中美關稅戰升溫之際，台灣財政部卻選擇「按兵不動」。19日公布的貨物稅檢討報告指出，現行稅制仍具政策目的與財政考量，暫無調整打算，消息一出，立刻在PTT引爆怒火。
財政部怎麼說？
財政部表示，貨物稅應與未來碳稅設計整體考量，不應單獨處理，否則將影響節能減碳、國民健康與財政健全目標。現行稅制優惠已對節能電器、電動車及汰舊換新提供稅額減免，截至今年4月底：
減徵電器稅額214億元
電動車減稅246億元
大型車汰舊換新減稅達145億元
換句話說，雖有補貼政策，但主體稅制仍未鬆動。包括小客車、機車、甚至設廠飲料課稅等項目仍然照常徵收。
許多網友酸政府開嗆「每年躺著收1613億，怎麼可能放掉這塊肉？」、「川普：看我沒有？加35%給你試試」、「火力全開還講節能減碳，笑死」、「吸完血還裝健康，貨物稅真香」。
更多人看熱鬧期待事態升溫「快翻譯給川普看，讓他震怒！」、「PTT集合貼去川普X平台，拜託川皇制裁我們」、「我挺川，挺到底，快讓財政部吃吃對等關稅有多痛」。
表面上是「稅制評估未定」，實際上是「肥肉太香不想放手」。台灣貨物稅年收逾千億，短期內若無強大外部壓力，政府自然傾向穩收為主。問題是，當美方對台汽車課32%關稅「反制」時，還能嘴硬多久？
川普已多次點名台灣關稅「不對等」，如今財政部選擇「維持現狀」，不僅與經濟部之前聲稱「願意檢討」出現落差，也可能讓AIT與白宮看得更火。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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