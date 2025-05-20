台人低薪才迷高股息？鄉民揭真相：兩大優勢讓人難抗拒

在投資市場動盪之際，高股息ETF熱潮未退。PTT上有網友拋出問題：「高股息會夯是因為低薪族太多嗎？」引發熱烈討論。有人認為這是一種因低薪而追求穩定現金流的反射動作，也有人直指「其實只是被洗腦」。

一名網友在PTT指出，台灣薪資偏低、稅負偏高，讓高股息ETF成為小資族與退休族的投資避風港。雖然高所得者面臨重稅壓力，但大多數人年薪不到課稅門檻，反而可藉由退稅提高報酬率。他認為，高股息ETF之所以受歡迎，不僅是因為現金流誘人，更可能是低薪現實下的折衷選擇。

有人認為「股息等於每月現金流入，對小資與退休族吸引力爆表」、「台灣中位年薪才50萬，股利退稅對低薪族是實質好處」、「大跌前至少有股息收回一點錢」、「高股息像存股，有被動收入撐場」。

也有人認為追求現金流並非錯誤，只是市場文化已然形成：「市值型的投資對還需靠薪水過日子的社畜來說，其實是一種奢侈品。」

還有網友覺得就是左手換右手、課稅複雜，是沒搞懂投資本質「左手換右手還被課稅、補充健保費，根本當人白痴」、「高股息是資產重分配，不是額外報酬」、「市值型才有價差收益，資產長大比較重要」、「高股息只適合本金夠大的人，資金少買了也沒感覺」。

另有尖銳留言指出：「高股息就是財商低，追表面爽感而已。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。