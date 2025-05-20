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台積電漲價黃仁勳力挺！網反酸「川普會怒」：等等就要你自己吞

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社

台積電近期傳出醞釀調漲晶圓代工報價10％，引發產業鏈高度關注。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，台積電先進製程價格雖高，但「非常值得（Worthful）」。網友直指「川普投顧Call訊部等人」，台積電股價可能又要上升，呼籲「下好離手」。

黃仁勳指出，建造晶圓廠及2奈米以下製程非常困難且要價不斐，但對每個客戶來說，都是一致且公平。黃仁勳16日與台積電董事長魏哲家及其團隊餐敘後，對台積電代工報價按讚。半導體業者指出，台積電計畫調漲報價主因包括美國建廠成本攀升、全球通膨壓力、匯率波動與技術資本投入升高。其中包括美國廠醞釀調漲4奈米代工價可能漲三成，以反映「美國製造」的整體成本結構。

一名網友PTT轉貼新聞並表示，「就在韭菜散戶們還在因為半導體稅怕東怕西不敢出手這段時間，該漲的早就先漲了，川投摳訊不等人，你各位下好離手」。

其他人紛紛留言「川普有說可以漲價嗎？」、「川普等會叫台積電自己吞下去」、「要被川普罵了」、「很值得，笑了，客戶端肯定笑不出來」、「川普會不會說台積電毛利那麼高，相忍為國，少賺一點」、「是美國產漲價，又不是像沃瑪因關稅漲」、「漲得川普不要不要的」、「 川投才不會管你成本誰吞，該多繳的保護費有進到國庫才是他關心的」、「川普哪會管你是什麼原因漲價，他就是不讓你通膨，說是成本增加，他會收你毛利率還有50%以上，少賺一點就好」。

台積電董事長魏哲家日前在法說會指出，AI處理器（包括CPU、AI加速器與GPU，不包括網路連結、邊緣運算與終端裝置AI）營收預計今年將再倍增，2024年至2029年年複合成長率接近45％，市場需求強勁。為支應龐大資本支出與維持合理毛利，台積電調整定價策略勢在必行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 調漲 美國 漲價 川普 台積電 半導體 PTT

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