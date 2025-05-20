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仁寶股價低、企業文化佳⋯他做多買進！看好科技股有政策利多

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（前排左四），17日傍晚第三度選擇在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴，這場「兆元宴」吸引大批媒體在店家門口冒雨守候，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、英業達會長葉國一、仁寶董事長陳瑞聰、光寶總經理邱森斌等多位產業界董事長出席。記者潘俊宏／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（前排左四），17日傍晚第三度選擇在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴，這場「兆元宴」吸引大批媒體在店家門口冒雨守候，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、英業達會長葉國一、仁寶董事長陳瑞聰、光寶總經理邱森斌等多位產業界董事長出席。記者潘俊宏／攝影

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳19日發表首場主題演講，仁寶（2324）首度現身輝達兆元宴，股價逆勢走強，開高後一路攀升，盤中漲幅一度超過7%，直逼30元關卡，表現亮眼。PTT網友看好仁寶目前股價水位在相對低點，又是企業文化穩健良好的公司，他相信仁寶能順利轉型，因此決定做多投資仁寶，目標半年內股價達到45元停利。

仁寶今年首度受邀，董事長陳瑞聰親自出席，引發市場關注，股價表現強勢，人氣持續升溫。財報表現上，仁寶2025年第1季合併營收達1,990.98億元，季減13%，但與去年同期持平；毛利率達5.2%，連續四季穩站5%以上。此外，仁寶預計於台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2025）期間，推出「5G x AI智慧零售」整合性解決方案，結合高效能5G VariPOS S156終端機、AI邊緣運算Box PC、自研5G小型基站及AI智慧管理系統，提升零售業運營效率與顧客體驗。

PTT股板近日再掀「AI供應鏈」投機熱潮，一位網友以「仁寶」為標的發文分析，指出該公司股價位於相對低點，企業文化穩健，並認為仁寶正轉型為AI伺服器供應商，有望搭上輝達執行長黃仁勳的供應鏈飯局，未來營運轉型具潛力。該文一出，立刻引發熱烈討論，正反聲浪交鋒不斷。

原PO於4月中旬至5月中旬分批進場，均價落在28.35元，訂下停利停損機制：半年內若達45元出場，三年內若見60元則全數了結，若股價跌破25元則認賠退場，並提醒自己為非長期投資者，須嚴設停損。此外他也提到美國半導體關稅預期偏低，認為科技股有政策利多支撐，為此次布局的背景之一。

不少網友聚焦在「仁寶是否真有參與黃仁勳供應鏈飯局」，更戲稱這波行情為「寶寶吃飯行情」，認為就算沒在主桌上也想搭順風車。「吃到飯先回30」、「今天爆量，寶寶衝啊，漲停！」、「早盤27.9進場，本來想當沖，看來留倉好了」等樂觀留言湧現。甚至有網友笑稱：「哲哲（投資網紅）上週就點名了，仁寶有搞頭！」

然而，亦有不少網友提出質疑：「以為吃飯就會飛天？看看和碩每次也吃啊」、「仁寶推AI伺服器喊了十幾年了還是那樣」、「推嘴喊單，有沒有量產能力才是重點」，認為實際訂單與營收轉換才是關鍵，不該僅因「出席飯局」就大作文章。

面對仁寶轉型話題，部分網友則轉向其他「三寶」或主流AI股作比較：「為何不買廣達？股價雖高但基本面穩」、「金寶泰金寶更便宜，漲幅空間大」、「廣達、緯創才是AI核心吧」。也有網友直接點名「富邦、康合永和都進場，內線操作？」、「這幾天仁寶有認列匯損，但股價沒動，應該是利空出盡」，顯示市場看法仍極為分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 半導體 供應鏈 仁寶 PTT

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