快訊

三峽車禍奪3命！肇事78歲翁被控是「累犯」 5年前衝人行道撞母嬰

新聞幕後／輝達設北士科有三大棘手問題 解套秒招曝光

川普稱拜登罹癌消息「非常令人難過」 但「有人沒說真相」

聽新聞
0:00 / 0:00

穆迪降及美國信評 財長指落後指標！網憂：該擔心美債了

聯合新聞網／ 綜合報導
穆迪將美國的評等從Aaa調降至Aa1，理由是對美國債務疑慮加劇。路透
穆迪將美國的評等從Aaa調降至Aa1，理由是對美國債務疑慮加劇。路透

國際信評機構穆迪（Moody's）十六日以政府債務與利息償還成本不斷增加為由，將美國的主權信用評等，從Aaa調降至Aa1；使全球三大信評機構都不再給予美國最頂級評等，且評等展望由「負向」變為「穩定」。美國財長貝森特直指其是「落後指標」，更反諷「我不太相信穆迪」。不少網友擔憂美債走勢，但也有人認為穆迪降評速度過慢。

穆迪表示，十多年來，美國政府財政赤字和利息支付率，已攀升至遠高於同等信評主權國家的水準；至二○三五年，預估聯邦赤字將從去年占經濟產值的百分之六點四，擴大至近百分之九，主要囿於債務利息支出增加、（社福支出等）應享權益支出上升，以及政府稅收表現相對疲弱。

這是美國有史以來首次完全喪失Aaa最高信評。標普最早於二○一一年就將美國降評，惠譽於二○二三年跟進。然而貝森特對此感到不以為然，直指「我不會太相信穆迪的信用」。

一名網友PTT轉貼新聞並表示，「你各位還在看後照鏡做債券？那是一百天前那個舊政府的鍋好嗎？怎麼覺得只要Walmart不要把漲價原因寫成是因為關稅就能pass一大半了，剩下加不上去的就乖乖吞吧，絕對沒有施壓，只是道德勸說」。

其他人紛紛留言「穆迪是最晚降評級的，這方面是沒說錯，其實只有標普降的時候有造成恐慌」、「確實落後，其他兩家早降了」、「穆迪降級並沒有影響到任何機構需要強制賣出部位」、「其他兩家早在2011、2023降了，股市還不是照噴， 該擔心的是美債自己本身」、「的確是落後指標，但 前3大都看衰，危險」、「的確是落後指標沒錯，其他兩家早降了」、「美債早就爛了，現在才調」、「落後指標，但是沒做錯啊」、「明天開盤就看誰才是落後指標囉」、「全部人都棄守了」、「所以財長的意思是早該降評嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

貝森特 美國 美債 PTT

延伸閱讀

美國稱「考慮開放台積電赴阿聯酋設廠」 網看傻眼：真變美積電？

非核家園第一天就亮「黃燈」？台電喊免驚！網：本想撿NVDA但現在猶豫了

台幣繼續升值將走向日本經濟失落30年後路？小童「三點分析」：美元30元附近不錯進場區間

00878用股票質押借8萬再買進5張！存股哥：持有共141張、成本均價19.75

相關新聞

輝達選台北！黃仁勳宣布總部落腳北士科 網猜：士開、士紙、士電漲停板？

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在COMPUTEX開展前夕拋出震撼彈！執行長黃仁勳19日親口宣布，輝達台灣總部「NVIDIA Constellation」將落腳台北市北投士林科技園區，引爆政壇與市場話

仁寶股價低、企業文化佳⋯他做多買進！看好科技股有政策利多

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳19日發表首場主題演講，仁寶（2324）首度現身輝達兆元宴，股價逆勢走強，開高後一路攀升，盤中漲幅一度超過7%，直逼30元關卡，表現亮眼。PTT網友看好仁寶目前股價水位在相對低點，又是企業文化穩健良好的公司，他相信仁寶能順利轉型，因此決定做多投資仁寶，目標半年內股價達到45元停利。

川普喊降稅台灣卻不理？財政部：貨物稅暫不調整 網酸：跪求川皇制裁

中美關稅戰升溫之際，台灣財政部卻選擇「按兵不動」。19日公布的貨物稅檢討報告指出，現行稅制仍具政策目的與財政考量，暫無調整打算，消息一出，立刻在PTT引爆怒火。 財政部怎麼說？ 財政部表示，貨

台人低薪才迷高股息？鄉民揭真相：兩大優勢讓人難抗拒

在投資市場動盪之際，高股息ETF熱潮未退。PTT上有網友拋出問題：「高股息會夯是因為低薪族太多嗎？」引發熱烈討論。有人認為這是一種因低薪而追求穩定現金流的反射動作，也有人直指「其實只是被洗腦」。

穆迪降及美國信評 財長指落後指標！網憂：該擔心美債了

國際信評機構穆迪（Moody's）十六日以政府債務與利息償還成本不斷增加為由，將美國的主權信用評等，從Aaa調降至Aa1；使全球三大信評機構都不再給予美國最頂級評等，且評等展望由「負向」變為「穩定」。美國財長貝森特直指其是「落後指標」，更反諷「我不太相信穆迪」。不少網友擔憂美債走勢，但也有人認為穆迪降評速度過慢。

台積電漲價黃仁勳力挺！網反酸「川普會怒」：等等就要你自己吞

台積電近期傳出醞釀調漲晶圓代工報價10％，引發產業鏈高度關注。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，台積電先進製程價格雖高，但「非常值得（Worthful）」。網友直指「川普投顧Call訊部等人」，台積電股價可能又要上升，呼籲「下好離手」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。