穆迪降及美國信評 財長指落後指標！網憂：該擔心美債了

國際信評機構穆迪（Moody's）十六日以政府債務與利息償還成本不斷增加為由，將美國的主權信用評等，從Aaa調降至Aa1；使全球三大信評機構都不再給予美國最頂級評等，且評等展望由「負向」變為「穩定」。美國財長貝森特直指其是「落後指標」，更反諷「我不太相信穆迪」。不少網友擔憂美債走勢，但也有人認為穆迪降評速度過慢。

穆迪表示，十多年來，美國政府財政赤字和利息支付率，已攀升至遠高於同等信評主權國家的水準；至二○三五年，預估聯邦赤字將從去年占經濟產值的百分之六點四，擴大至近百分之九，主要囿於債務利息支出增加、（社福支出等）應享權益支出上升，以及政府稅收表現相對疲弱。

這是美國有史以來首次完全喪失Aaa最高信評。標普最早於二○一一年就將美國降評，惠譽於二○二三年跟進。然而貝森特對此感到不以為然，直指「我不會太相信穆迪的信用」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「你各位還在看後照鏡做債券？那是一百天前那個舊政府的鍋好嗎？怎麼覺得只要Walmart不要把漲價原因寫成是因為關稅就能pass一大半了，剩下加不上去的就乖乖吞吧，絕對沒有施壓，只是道德勸說」。

其他人紛紛留言「穆迪是最晚降評級的，這方面是沒說錯，其實只有標普降的時候有造成恐慌」、「確實落後，其他兩家早降了」、「穆迪降級並沒有影響到任何機構需要強制賣出部位」、「其他兩家早在2011、2023降了，股市還不是照噴， 該擔心的是美債自己本身」、「的確是落後指標，但 前3大都看衰，危險」、「的確是落後指標沒錯，其他兩家早降了」、「美債早就爛了，現在才調」、「落後指標，但是沒做錯啊」、「明天開盤就看誰才是落後指標囉」、「全部人都棄守了」、「所以財長的意思是早該降評嗎？」

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