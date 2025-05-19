關稅一降、8萬人失業？小客車零關稅政策掀輿論海嘯：你想開便宜車還是保住他們飯碗？

台美關稅談判壓力下，小客車市場可能開放。經濟部報告指出，若現行小客車進口關稅從17.5%降為0%，恐造成523至600億元的稅損，並衝擊8.26萬人就業。消息一出，引發網友正反意見激辯：便宜車價背後，是誰在買單？

網友支持降關稅派「牛奶都示範過了，0關稅價格不變，消費者是盤子」、「8萬人失業，2000萬人繼續當冤大頭」、「便宜車開起來，工地缺工他們可以轉行」、「買車被剝了幾十年，終於等到公平市場」、「特斯拉降價開第一槍，不降的車商就會被淘汰」。

反對或質疑派「就算降稅，車價會降嗎？別鬧了」、「進口商利潤擴大，消費者根本沒受惠」、「車價不降、稅收少、就業少，三輸」、「先拿日圓貶值當例子，說明降價只是幻想」、「鮮奶就是前車之鑑，降稅不代表降價」。

這波「小客車降關稅」議題踩在三條敏感神經上：車價能否真降、產業就業安全、政府財政平衡。從目前脈絡看，即便進口關稅歸零，若車商未調降售價，消費者仍可能看不到實質好處。更何況關鍵稅制「貨物稅」尚未調整，本地車價的壓力仍大。未來政策若能結合「退稅給車主」或「擴大進口通路競爭」，才有望讓降稅真正反映在車價上，打破長期盤根錯節的汽車價格結構。

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