美債價格崩到入土⋯怎麼「套著配」才舒服？郭哲榮慘遭揶揄

投資人19日再度面對美國金融市場震盪開盤的一天，引發波瀾的原因並非關稅，而是對美國債務日益憂心，也對美國資產形成新的壓力。網友好奇「美債真的套著配也舒服？」他比對五年前後美債價格，質疑「套著配早已入土」，其他人戲稱「不過是債蛙催眠自己罷了」。

一名網友在PTT股板發文質疑「美債真的套著配也舒服嗎？」語帶諷刺地指出五年前的債券價格與現況相比，套牢應該已經「入土為安」，不禁詢問「到底怎樣才會覺得舒服？」

原PO貼文引起熱烈回應，不少人以搞笑回應嘲諷債券持有者的自我催眠式信仰：「催眠自己舒服就好了」、「配著配著就流淚了」、「舒服的入土」。也有網友貼出各種爆笑圖卡，嘲弄「套著配」的荒謬處境，甚至有人將此行為比喻為投資版的「自慰爽不爽」。

其中投資顧問郭哲榮「哲哲」遭大量網友點名批評，不少人直指他曾鼓吹進場美債，如今價格腰斬卻不見負責，留言如「哲哲發威，美債對折」、「郭哲榮害多少人定存賠錢？」不絕於耳，甚至連「遠東王」也被拿來揶揄「套著配更舒服」。

不過仍有人試圖替「債蛙」平反，強調若以長期殖利率5%、美元定存等角度來看，美債仍具價值：「直債不錯啊」、「殖利率越來越高，爽死」、「台股美債各半，還行啦」。也有網友分析，若從2023年才開始布局、分批買入，虧損未必太深。

但更多人坦言現實殘酷，「套兩年還損15%，不太舒服」、「殖利率5%，但本金虧10%，怎會舒服」、「教科書上的無風險資產，現在跌得讓人懷疑人生」，甚至有網友直接點出：「會玩美債的資產都上億，不用擔心他們會跳樓，我們才該擔心自己。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。