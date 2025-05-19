仁寶終於出席「兆元宴」！上周資金先行卡位爆天量今漲2％多 市場意見分歧

備受關注的「兆元宴」17日晚間登場，AI巨頭黃仁勳宴請多位科技大老，過去唯一缺席的仁寶（2324）董事長陳瑞聰這次也現身，讓市場嗅到新合作契機。隔日仁寶股價早盤開高，盤中一度漲近2%，成交熱絡。不過這波上漲能不能接？市場觀點出現兩極看法。

電子五哥全員到齊 仁寶搶進AI版圖？

這場在「磚窯古早味懷舊餐廳」舉行的晚宴，被外界戲稱為「兆元等級聚會」，原因無他，出席者清一色是市值動輒千億起跳的科技巨頭，包括台積電、廣達、聯發科等大咖都在列。

最受矚目的莫過於仁寶董事長的首次出席，過去幾次宴會仁寶都未現身，被視為與AI供應鏈仍有距離。此次出席被視為潛藏轉機，是否意味仁寶將踏入輝達的伺服器供應鏈，也讓市場熱議。

上周股價「先動」？疑似買盤已提前卡位

回顧上週五仁寶的盤勢，成交量突然爆出逾7萬張的大量，遠超平日水準，也超越先前股災反彈時的水位，引發外界聯想是否與晚宴名單提前外流有關。雖然目前無從證實，但籌碼提前異動的跡象，讓不少人解讀為提前卡位的訊號。

是轉機還是曇花一現？

對於這波仁寶的漲勢，市場看法並不一致。

有觀察者認為，仁寶過去在 AI 伺服器領域涉入不深，若此次真能切入輝達供應鏈，等於是從「零」到「一」的轉變。考量目前股價仍處於相對低檔，潛在風險不高，若後續獲利數字跟得上，有機會成為補漲標的。

但也有聲音持保留態度，指出先前量能激增，疑似已有內線資金提前進場，若消息利多已反映在價格上，後續再追高恐承擔短線壓力。此外，觀察法人動向，並未見到明顯買超，若接單比重不大，對營收與獲利貢獻恐怕有限。

仁寶參與「兆元宴」確實讓人聯想到潛在的供應鏈合作機會，但是否真能轉化為實質訂單與財報數字，仍待時間驗證。投資人在面對這類「話題股」時，更應關注的是基本面是否跟得上市場預期，以及籌碼面是否支持短線續攻。否則，就算是AI時代的風口，也可能只是曇花一現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。