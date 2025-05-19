台幣繼續升值將走向日本經濟失落30年後路？小童「三點分析」：美元30元附近不錯進場區間

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聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
新台幣兌美元不是獨強是最強，遠超過其他亞洲競爭國家。（記者黃仲明／攝影）
新台幣兌美元不是獨強是最強，遠超過其他亞洲競爭國家。（記者黃仲明／攝影）

嗨大家好，我是小童。

如果你問我現在什麼貨幣最強，那無疑就是我們手上的新台幣了。

最近看到一張梗圖覺得非常好笑：

如果你什麼都沒做、沒投資，只是單純持有新台幣，結果竟然就默默升值了 10%，我都在替我的美元部位默默哭泣...

美元跳水貶值、台幣大幅升值，也讓我這幾天開始思考：

會不會重演1985年那樣的「廣場協議」，讓台灣走向失落的十年？

什麼是廣場協議？

故事要從1970年代說起。

當時美國經歷了兩次石油危機，油價暴漲，全世界物價飆升，美國的通膨甚至一度逼近15%。但更嚴重的是，美國政府害怕經濟停滯或衰退，一直用低於通膨的利率撒錢刺激景氣，結果導致「停滯性通膨」物價越來越高、失業也壓不下來。

到了1980年，美國終於受不了了，換上新的聯準會主席保羅・沃克（不是玩命關頭的那位），他非常硬派，直接把利率拉到近20%，鐵了心要壓下通膨。

雖然一度引發經濟衰退，但也讓通膨壓下來，1982年後經濟開始回升，並迎來股市大多頭。

同一時間，美國總統雷根推行減稅、擴軍等「雷根經濟學」，吸引大量資金湧入美國，美元也進入強升階段...當時一美元能換40元台幣！

美元太強 美國出口慘兮兮

雖然進口便宜了，但出口競爭力大幅下滑，美國貿易赤字擴大。

美國當然不爽了，覺得自己吃虧，於是找來貿易逆差最大的國家 日本、西德、英國、法國，一起在紐約的廣場飯店簽訂「廣場協議」，目的就是讓美元貶值。

結果短短兩年內，美元貶值幅度極大，以台幣來說，從40貶到25，日圓更是大升50%。

日本泡沫經濟的開始

日圓升值後，日本出口大受影響。日本政府為了刺激經濟，大量降息、印鈔，錢沒進產業，反而推升了股市和房市泡沫...短短幾年內股市翻了三倍。

後來日本政府又突然升息，從2.5%拉到6%，結果直接讓泡沫破裂，引爆資金斷鏈、日本失落三十年。

這樣的快速升降息操作，就是「廣場協議」背後真正該借鏡的代價。

台灣會重演廣場協議2.0嗎？

我認為可以從以下三個角度來分析：

一、貿易逆差佔比不同

日本當時佔美國貿易逆差的三分之一，自然成為下手對象。

台灣雖然對美貿易額成長，目前排名第七，但佔比僅2.97%，逆差也排第六，比起日本、韓國都還低。若以結構來看，美國單挑台灣沒有太大意義。

加上現在國際格局不同，歐盟、美中對立情況下，很難像過去那樣聯手推動多邊貨幣協議。

二、關稅與貨幣雙重手段

現在美國更可能透過 調降美元＋調高關稅，一增一減來改善逆差，這比廣場協議來得更靈活，也更不須仰賴他國配合。不得不說，川普真的很聰明。

三、台灣的利率政策穩健

台灣目前利率約2%，近20年波動幅度小。

不像日本當年有降息空間（5% → 2.5% → 升到 6%），台灣就算要救市，也沒有太多降息餘地。

再加上美國利率仍高於台灣、電子產業強勢，台幣升值空間應該有限，最終可能維持在較平衡的水位。

結論：30元附近美元 是不錯的進場區間

我的看法跟上次影片差不多，美元只要接近30元台幣，就是非常有吸引力的價位區間。

而你會發現，每當市場下跌，就會出現各種恐怖言論，嚇你不手軟。但只要你肯花時間一層層分析，就不容易被輿論牽著走，反而能抓到真正的轉折點。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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