非核家園第一天就亮「黃燈」？台電喊免驚！網：本想撿NVDA但現在猶豫了

台股4月以來震盪劇烈，從美國總統川普喊出對等關稅後，連日出現跌停，接著大盤又開始反彈，近日美中關稅戰又逐漸走向緩和，整體局勢十分難以預測，不確定性相當高。網上討論「畢業停損的人心態如何？還敢進場嗎？」其他人笑稱「以前聽財經專家、技術分析說的頭頭是道，現在才知道要聽川普的，在川普面前所有的壓力位、支撐位都不堪一擊」。

2025-05-16 12:30