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非核家園第一天就亮「黃燈」？台電喊免驚！網：本想撿NVDA但現在猶豫了
台灣正式邁入無核電時代首日，台電儀錶板傍晚出現「供電吃緊」黃燈警示，立刻引起網友炸鍋。台電發言人澄清：其實電力還夠，請大家別緊張。但不少人直接開啟冷氣全開模式，大喊「安心測壓」。
台電回應：備轉仍逾標準，燈號解讀需看時間
根據台電公布資訊，18日下午3點供電使用率為74%、備轉容量10.15%；到傍晚6點用電量3097萬瓩、使用率仍為74%，備轉降至9.55%。對於外界解讀為「缺電警訊」，台電強調只要白天備轉超過10%、晚上逾7%就是正常，並呼籲民眾「對照時間判讀比較準」。
發言人蔡志孟直言：「免驚啦！」並透露未來儀表板的燈號設計會重新檢討，避免造成誤解。
網友冷熱反應交鋒：是大內宣還是「預告」？
不少鄉民對「黃燈」感到不安，有人直言「現在才5月就黃燈，7月怎麼辦」、「我先把冷氣開16度壓壓驚」、「這還只是週日欸」、「夜間太陽能無法補電，才是關鍵問題」。
也有人冷嘲熱諷：「有政府好安心」、「燈號不夠用可以改定義啊」、「小動物要上班了」、「只要不公布，就沒事啦」、「冷氣不開爆就是對不起政府的信任」。
更有投資人發文猶豫：「本來星期一想撿NVDA便宜，現在有點猶豫了，怕缺電衝擊晶片業」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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