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美中談判進展「難掩資金流向大洗牌」 億級投資人：這波反彈非長多行情

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
美中貿易會談後大幅互降關稅激勵，台股收復股災缺口。聯合報記者林澔一／攝影
美中貿易會談後大幅互降關稅激勵，台股收復股災缺口。聯合報記者林澔一／攝影

摘要

美中釋出談判進展訊號，帶動股匯債市短線反彈。但資金正悄悄撤出美元資產，轉向歐亞股市、黃金與非美債券。建議投資人趁反彈調整部位，降低美債ETF比重，布局防禦型資產。

目前看來，美國、中國雙方都明白，如果再不釋出「談判協議有進展」的訊息，兩強相爭的結果一定是兩敗俱傷。因此，雙方都需要一個下台階。也因如此，才讓股市、匯市與債市一個喘息空間，得以展開反彈。

如我預期，5月市場將有反彈，投資人該如何因應？

我必須提醒這是短期現象，行情跌深後出現投機性買入行為是無可厚非。然而，在檯面下，大批資金正在悄悄轉移版圖，「去美元化」的趨勢仍在無聲無息的進行中。整體來看，與美國相關的資產正逐步被拋售，包括美股、美債與美元。

資金轉向歐股與亞股、新興國家等股市，以及日圓、瑞士法郎、新興市場貨幣，還有非美債券、投資等級債券、黃金與實體資產，甚至比特幣等工具。

這也意味著科技股將會反彈、美元回升、美債可能重新熱絡。但請務必記得，這些都不是長期趨勢。因此，如果是持有大量美債ETF的投資人，應有心理準備，資產配置的比重必須逐步降低、投資時間拉長，甚至應部分停損。

趁著這波反彈之際，應儘快調整先前被套牢的部位，但定期定額的資金可持續投入。

建議可留意防禦型商品，例如：高股息ETF或績優股、黃金ETF、公用事業、通路商、內需企業、食品、水泥、餐飲、觀光與運輸類股。這些類股，反而是未來可以逐步移轉、甚至加碼的對象。

台幣升值造成的壓力，已對許多產業造成不同程度的影響。隨著後續財報揭露，這些差異將清晰浮現，例如：受重創的壽險公司與電子外銷產業，必須嚴肅看待並及早應對。

最後，我想提醒：真正影響資產增減的關鍵，不是短期波動，而是是否掌握大趨勢的轉折，並作出正確判斷與行動。如今正處於十字路口，行動更需謹慎、小心且果斷。景氣風暴或許尚未爆發，但已是山雨欲來。請務必提高警覺，調整策略。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文美股、美元都反彈？億級投資人：這不是長多行情

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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