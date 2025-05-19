台新證營業員輕生無關IPO 網不買單猜「案情不單純」怒轟金管會

台新證券屏東分公司傳出有營業員輕生，證期局副局長黃厚銘說，台新證表示該案件是個人因素，與新募ETF背IPO責任額無關，將會對台新證業務員管理是否有疏失做了解。PTT網友無奈感嘆，該營業員才計畫去日本旅遊，如今卻傳出憾事，質疑「案情不單純」。

近日網友爆料，該名營業員業務表現出色，日前上班期間接聽一通電話後，便走向倉庫自盡身亡。黃厚銘說，台新證已啟動客戶關懷訪談、並調閱相關紀錄，至今尚未發現有異常或與客戶有爭議的狀況。金管會將對券商是否有管理疏失做了解。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，該名營業員平時業務表現頂尖，近日計畫參加公司舉辦的日本旅遊，想不到卻傳出輕生的消息，原PO感嘆，「真的會是自殺嗎？ETF近幾年賣翻了，照理來說應該是賺翻了才是，怎麼會想不開自殺？」

其他人紛紛留言「案情不單純」、「為何金管會可以馬上幫死者排除自殺的理由啊？」、「越解釋越怪」、「頂尖的話幹嘛自盡」、「上班帶刀應該怪怪的了」、「金管會沒有權力判定死者死因吧？這是檢調的權力」、「 金管會瞬間就完成初步調查了，這效率好棒棒，相信深入調查也不會有問題的」、「新聞大意：人死了，原因不明，但一定不是IPO」。

有人猜測「那應該是自己投資失利吧」、「如果工作上表現出色，可能那通電話跟家庭私事有關」、「做空被嘎飛？」、「感情債吧」、「得到絕症？」、「都已經進入司法了，等判決書吧」、「聽說她客戶違約交割，公司要她跟客戶一起賠」。

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