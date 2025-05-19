美國稱「考慮開放台積電赴阿聯酋設廠」 網看傻眼：真變美積電？

美國總統川普展開中東行，近期傳出台積電(2330)可能在阿聯酋設廠消息，引發PTT熱議，有網友戲稱，台積電設廠不是問台灣、居然是問美國，暗酸台積電已成為美積電，還有人狠酸「兄弟爭蛋糕，你會問蛋糕的意願嗎？」

根據《彭博》報導，川普正與沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等國研議，要求當地政府大舉採購美國AI晶片，談判主導人、白宮AI顧問薩克斯一度在會議中表態「開放考慮阿拉伯聯合大公國興建台積電晶片製造廠的要求」。

一名網友在PTT發文表示，「川普跑去中東，居然又扯到台積電了，阿拉伯聯合大公國這種事應該是跑來台灣問吧？結果沒想到居然是問美國？」

不少網友對美國的作為感到不滿，紛紛留言「問美國幹麻？」、「美國可以派Intel，過去阿聯設廠啊」、「 都不問問GG本人的意願？」、「現在是叫GG去哪就要去哪嗎？」、「晶片小偷+1」、「台積電要去哪裡設廠都是美國決定的喔？笑死」、「都說了是美積電，不聽美國的難道要聽台灣？」、「現在川普投顧兼任GG CEO？當CC WEI塑膠喔？」、「可憐，GG去哪都是別人在決定的」。

還有人留言「石油王給補貼應該很豪邁吧」、「 阿聯酋連乞丐都比台灣工程師有錢，蓋在那邊誰要去」、「又要增加成本了」、「建在阿拉伯，美國要賺什麼？」、「台積電在玩大富翁哦？全球都蓋房子，路過要給路費」、「台積電變美國國營企業是吧」、「有沒有問過GG當事人啊？還是現在都不用問」、「弄個年產5千片廠啊，有錢人的願望不幫忙實現嗎？搞不好川普會答應」。

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