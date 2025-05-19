台人低薪才熱愛高股息？網曝「2大優勢」吸引力最大

台股高股息主題今年來表現相對抗震，可做為動盪趨吉避凶的投資策略。PTT網友熱議「高股息會夯是因為低薪族太多嗎？」有人直指「可固定領配息」對台灣股民的吸引力很大，加上可擁有穩定現金流，因此才有大批粉絲。

一名網友在PTT發文探討台灣人熱衷高股息ETF的現象，認為可能與國內高稅負與普遍低薪有關，原PO指出，台灣所得稅對薪資族不友善，年收超過266萬元就進入30%稅率，使得高股息在稅務處理上壓力不小。然而即使如此，高股息ETF仍受廣泛歡迎，反映出可能是低薪族群比例偏高所致。

該篇貼文引發不少人留言，部分網友認同「股息等於每月現金流入」的爽感吸引人，尤其對於追求穩定收入的小資族、退休族更具吸引力。有網友分析指出，「台灣中位數年薪僅約50萬元」，不少人甚至因收入低於稅負門檻，反而能透過股利收入退稅，進一步提高高股息商品的吸引力。

不過也有不少網友提出反面意見，質疑高股息投資人多半缺乏金融知識，僅追求表面殖利率，忽略股價波動與填息風險。有人直言「被洗腦比定存好」，卻沒認清股利本質只是資產的重新分配，也有人批評「低薪族買高股息只會拖累資產增長，應該更積極布局成長型標的」。

此外，也有不少投資人表示自身策略是市值型ETF與高股息商品並行操作，視個人資金需求與風險承受度靈活配置。有退休族分享，靠高股息穩定現金流度日；也有資產雄厚者強調本金夠大，高股息才有意義，不適合資金有限者。

法人分析，台股4月CPI年增率2%，高股息ETF平均殖利率達5%左右，高股息ETF殖利率具吸引力。投資高股息ETF除了看現金股利殖利率，選股邏輯更是關鍵，能有效降低產業集中與景氣循環風險的高股息ETF，在當前震盪的市場環境中相對有機會跟漲抗跌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。