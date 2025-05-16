快訊

「幸好」只有10% 川普打關稅戰用「定錨效應」奏效了？

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

Sony最強降噪耳機WH-1000XM6發表！升級12個麥克風更全能 遊戲玩家也能用

聽新聞
0:00 / 0:00

台股驚驚漲！畢業停損心態崩了 獲利吐光還倒賠不敢進場

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日持續上漲。聯合報系資料照片
台股近日持續上漲。聯合報系資料照片

台股4月以來震盪劇烈，從美國總統川普喊出對等關稅後，連日出現跌停，接著大盤又開始反彈，近日美中關稅戰又逐漸走向緩和，整體局勢十分難以預測，不確定性相當高。網上討論「畢業停損的人心態如何？還敢進場嗎？」其他人笑稱「以前聽財經專家、技術分析說的頭頭是道，現在才知道要聽川普的，在川普面前所有的壓力位、支撐位都不堪一擊」。

台股近期連日大漲，大盤指數已經回到21000點左右。一名網友在Dcard發文詢問，「關稅三天直接殺爛，大盤量也沒爆，處於驚驚漲，那些畢業停損的人現在心態如何？會不會有陰影，還敢再進場嗎？把這幾年進場的獲利全吐光甚至倒賠？會不會內卷一直後悔為何要賣掉？」

其他人紛紛留言「川普帶崩股市是為了讓你各位上車，車要開了還會特地在Truth social告訴大家趕快買股票，雖然短期的漲跌我們難以掌握，但我們可以掌握川普說了什麼，錯過一次、兩次都沒關係，但如果第三次你還是不信、不聽，那賺不到錢就真的只能怪自己了」、「投資就是要反人性操作，4月初空頭大屠殺有進場的現在都賺不少了，反觀那時砍在阿呆谷的，這波賠錢的人建議跟自己對做，比如你遇到大跌，心理很害怕想賣股票，這時候就要反過來全力做多，這樣財富密碼就不遠了」、「一堆白癡在那恐嚇快逃」。

但也有人說「沒人可以預測股市漲跌，你根本是事後論，剛好一個月v回來就出來嘴出場的人，在跌的當下怎麼不出來講？再說這種跌都只是短期小跌，等你遇到2000、2008年這種，再來看看你是不是還敢在跌勢的前幾天大力加碼， 失落的十年長期漲的回來，但一個人的人生有多少10年？停損不是什麼不好的事情，嘲笑停損的人才是自以為了不起，不過這幾次得了快速反彈的好處就拿翹」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 大盤 對等關稅 川普 美國

相關新聞

DeepSeek使用率腰斬、用過的都說爛？網曝「慢又不回答」：還是GPT贏

中國AI應用平台DeepSeek R1於今年農曆年期間橫空出世，因其低成本震撼市場，一度撼動其他平台的地位，如今使用率卻腰斬，反而是老牌大廠OpenAI的GPT-4.1、Google的Gemini 2.5 Pro市占率迅速增加。PTT網友熱議，「DeepSeek R2再不出要涼了」，也有人抱怨，DeepSeek不能適用於敏感話題，如政治議題等，動不動就「無法回答」，速度也相對更慢，難怪使用率會下滑。

台股驚驚漲！畢業停損心態崩了 獲利吐光還倒賠不敢進場

台股4月以來震盪劇烈，從美國總統川普喊出對等關稅後，連日出現跌停，接著大盤又開始反彈，近日美中關稅戰又逐漸走向緩和，整體局勢十分難以預測，不確定性相當高。網上討論「畢業停損的人心態如何？還敢進場嗎？」其他人笑稱「以前聽財經專家、技術分析說的頭頭是道，現在才知道要聽川普的，在川普面前所有的壓力位、支撐位都不堪一擊」。

昔喊買下台積電！紫光前董事長趙偉國貪汙判死緩 網反觀台灣：詐騙天堂

曾揚言買下台積電、合併聯發科的中國紫光集團前董事長趙偉國，因被控造成「國家直接經濟損失」達人民幣8.9億餘元及非法占有國有資產4.7億餘元，14日被依貪污等罪判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。中國經濟犯遭重罰，與台灣法律制度天差地遠，PTT網友直指台灣貪污犯所面臨的刑期過輕，更戲稱「不愧是詐騙天堂」。

一度慘虧幾十萬⋯他怨「說好的領息等降息」怒從美債、空軍畢業了

關稅政策影響投資人對美債信心，加上美長天期利率一度飆升，4月各類資產幾乎經歷大幅修正。有投資人「從美債跟空單畢業了」，他坦言「當初買美債真的是頭殼壞去」，關稅戰引發股災之下，他一度慘虧幾十萬，其他人卻直言，買債不應該只看短線，短期漲跌難以預判，長期投資還是最為穩定，勝率也會最高。

沒通膨？川普要降息鮑爾又挨罵 網保守：5、6月才見真章

根據美國勞工部12日公布的數據，美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%，且是連續第三個月低於預估，但高於3月時的負0.1%；比起去年同期上升2.3%，低於預估及3月時的2.4%升幅，是2021年2月以來最低。美國總統川普再度施壓Fed加速降息腳步，並聲稱Fed遲遲不降息對美國不公平。對此網友認為，全球產業第二季飽受關稅戰摧殘，5、6月才是見真章的時刻。

人形機器人代勞？馬斯克稱「未來人只管享受」 網猜概念股起飛

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)近日在沙烏地阿拉伯美國投資論壇上指出，未來人形機器人席捲全球，每個人都能享受高收入，徹底改變人類社會的樣貌。PTT熱議「機器人概念股有機會吃到這一波福利準備上漲」，不少人都不看好馬斯克的言論，直言未來依然是「10%的人享受、90%的人勞動」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。