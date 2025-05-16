台股驚驚漲！畢業停損心態崩了 獲利吐光還倒賠不敢進場

台股4月以來震盪劇烈，從美國總統川普喊出對等關稅後，連日出現跌停，接著大盤又開始反彈，近日美中關稅戰又逐漸走向緩和，整體局勢十分難以預測，不確定性相當高。網上討論「畢業停損的人心態如何？還敢進場嗎？」其他人笑稱「以前聽財經專家、技術分析說的頭頭是道，現在才知道要聽川普的，在川普面前所有的壓力位、支撐位都不堪一擊」。

台股近期連日大漲，大盤指數已經回到21000點左右。一名網友在Dcard發文詢問，「關稅三天直接殺爛，大盤量也沒爆，處於驚驚漲，那些畢業停損的人現在心態如何？會不會有陰影，還敢再進場嗎？把這幾年進場的獲利全吐光甚至倒賠？會不會內卷一直後悔為何要賣掉？」

其他人紛紛留言「川普帶崩股市是為了讓你各位上車，車要開了還會特地在Truth social告訴大家趕快買股票，雖然短期的漲跌我們難以掌握，但我們可以掌握川普說了什麼，錯過一次、兩次都沒關係，但如果第三次你還是不信、不聽，那賺不到錢就真的只能怪自己了」、「投資就是要反人性操作，4月初空頭大屠殺有進場的現在都賺不少了，反觀那時砍在阿呆谷的，這波賠錢的人建議跟自己對做，比如你遇到大跌，心理很害怕想賣股票，這時候就要反過來全力做多，這樣財富密碼就不遠了」、「一堆白癡在那恐嚇快逃」。

但也有人說「沒人可以預測股市漲跌，你根本是事後論，剛好一個月v回來就出來嘴出場的人，在跌的當下怎麼不出來講？再說這種跌都只是短期小跌，等你遇到2000、2008年這種，再來看看你是不是還敢在跌勢的前幾天大力加碼， 失落的十年長期漲的回來，但一個人的人生有多少10年？停損不是什麼不好的事情，嘲笑停損的人才是自以為了不起，不過這幾次得了快速反彈的好處就拿翹」。

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