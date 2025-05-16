DeepSeek使用率腰斬、用過的都說爛？網曝「慢又不回答」：還是GPT贏

中國AI應用平台DeepSeek R1於今年農曆年期間橫空出世，因其低成本震撼市場，一度撼動其他平台的地位，如今使用率卻腰斬，反而是老牌大廠OpenAI的GPT-4.1、Google的Gemini 2.5 Pro市占率迅速增加。PTT網友熱議，「DeepSeek R2再不出要涼了」，也有人抱怨，DeepSeek不能適用於敏感話題，如政治議題等，動不動就「無法回答」，速度也相對更慢，難怪使用率會下滑。

2025年春季人工智慧模型使用趨勢報告指出，由於價格低廉的競爭對手相繼湧現，DeepSeek R1使用率從2月的峰值7%，降至4月底的3%；相反的，OpenAI的GPT-4.1與Google的Gemini 2.5 Pro由於在現實程式設計任務中提供改進，在發布數周內，市占率就迅速增加至9.4％及5%。

一名網友在PTT發文表示，「DeepSeek R2再不出要涼了，推理能力沒下文，多模態更是都沒有，很可惜耶，加油好唄？話說ChatGPT流量又爆增了，當初說好的AI算力過剩呢？」

其他人紛紛留言「什麼鳥敏感議題都不能問，有屁用喔？」、「用過就知道，使用者只會挑好用的，便宜不好用也沒屁用，還是都回去用GPT跟GROK」、「算力還是王道啊，什麼靠算法彎道超車，還是想的太美」、「用ChatGPT就足夠」、「被吉卜力逆襲」、「當初不是吹到天上去嗎」、「動不動就無法回答，當然刪掉啊」、「R2講了快一個月了還沒出」、「其實中國開源模型是真的有點強， 但要超越美國巨頭基本上是不可能，硬體受限無解」。

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