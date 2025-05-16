昔喊買下台積電！紫光前董事長趙偉國貪汙判死緩 網反觀台灣：詐騙天堂

曾揚言買下台積電、合併聯發科的中國紫光集團前董事長趙偉國，因被控造成「國家直接經濟損失」達人民幣8.9億餘元及非法占有國有資產4.7億餘元，14日被依貪污等罪判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。中國經濟犯遭重罰，與台灣法律制度天差地遠，PTT網友直指台灣貪污犯所面臨的刑期過輕，更戲稱「不愧是詐騙天堂」。

央視新聞報導，吉林省吉林市中級人民法院一審公開宣判趙偉國貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益等案，除作出上述判決外，還將把追繳在案的趙偉國違法所得返還被害單位。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，趙偉國2015年誇下海口要買下台積電、合併聯發科，短短10年就落得死緩的下場，「所以說在商場太囂張都沒好結果的，悶聲發大財才是王道！」

此篇新聞引發許多人熱議，不少網友認為，中國與台灣對待經濟犯的待遇天差地別，紛紛留言「直接死刑，有夠派，反觀台灣」、「台灣真的是詐騙天堂」、「 才9億就死刑，反觀台灣」、「在台灣可能就逍遙法外吃香喝辣了」、「生錯地方」、「才4.7億人民幣就死刑，台灣詐騙犯多幸福喔」、「反觀某小島，貪汙詐騙還能跑出國呢」、「這在台灣算是小罪吧？需要死嗎？」、「台灣笑而不語，看看小公主多爽」、「中國貪9億判死刑，台灣貪9億重罰9萬」。

還有人留言「講話很大聲要吞台灣的台積電，結果私下貪污國家的錢」、「當初科技板還有網軍在吹紫光」、「就習主席沒錢花了，找個人炒家而已」、「感覺就是宣示意義而已」、「死緩跟死刑差很多，基本上不會死」、「看起來就是為了達官貴人量身訂製的」、「陽間買不到去地府買下台積電」。

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