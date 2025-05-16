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一度慘虧幾十萬⋯他怨「說好的領息等降息」怒從美債、空軍畢業了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友賣出美債，示意圖。路透
網友賣出美債，示意圖。路透

關稅政策影響投資人美債信心，加上美長天期利率一度飆升，4月各類資產幾乎經歷大幅修正。有投資人「從美債跟空單畢業了」，他坦言「當初買美債真的是頭殼壞去」，關稅戰引發股災之下，他一度慘虧幾十萬，其他人卻直言，買債不應該只看短線，短期漲跌難以預判，長期投資還是最為穩定，勝率也會最高。

關稅不確定性逐漸消除，市場避險情緒降溫，帶動利差縮小；加上通膨呈現平穩小幅上升，降息預期從年初的4碼降至2碼，帶動美債殖利率下行預期走低。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從美債與空單畢業了，他自嘲，「當初買美債真的是頭殼壞去，股災時下跌、台幣升值下掉、股票上漲也下跌，一直破底，說好的領息等降息呢？」

該網友表示，「遇到四月初股災，一直覺得關稅來真的，經濟會被搞到衰退，空單當沖幾口小台空單賺了一點，後來陸續釋出好消息，遇到中美降關稅，阿不是中方態度很硬，連日上漲直接被軋死，虧了幾十萬，晚上都驚醒夜盤的指數漲跌，可憐，現在回到解放日點位，關稅、產業、總經…看起來歌舞昇平，決定停損，正式加入多軍」。

其他人則留言「買債看這麼短線，又不是機構開50倍，短線都高手，衝進去本來機率99.7%失敗，奈米機屌打手機/電腦下單」、「十幾萬就畢業，當作一次教訓就好，活得長久才能累積財富」、「現在要加入多軍已經慢了」、「這才是空點的訊號，空軍投降、七萬八萬九都不買，反彈到壓力區才想買」、「今天可以用力空了」、「再多錢給你也枉然」、「買的夠久持續攤平總會回本的」。

還有人說「忙東忙西，結果虧爛；一直放著的，啥事也沒有。短期的漲跌本來就很難預判。今天你做空，幸運猜對了，順利賺錢；明天你做空，川普一句話把你軋爛，又賠回去。後天你很確定一定暴漲，所以直接重倉，結果一個利空又送你下去。所以，為什麼一個長期上漲的標的，一直放著、不操作的最終績效，會贏過進進出出的？因為我們不是神，沒辦法預測短期漲跌，就像你根本沒想到川普態度會放軟一樣。且當你以為自己幸運逃過跌幅而沾沾自喜時，與此同時，也不小心錯過很多漲幅。但一直放著、不操作的人，永遠可以吃滿整段報酬」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard 川普 投資人 破底 空軍 美債 通膨 關稅

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