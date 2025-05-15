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轉攻歐盟…川普跟中國變好朋友？網看傻眼：中國啥都沒讓就讓美國跪了
在宣布對中國暫緩關稅後，美國總統川普立刻將砲口轉向歐盟，稱「歐盟在很多方面比中國更惡劣」，並揚言將對歐盟商品祭出更嚴格關稅，引發社群熱議。
根據報導，美中雙方12日達成為期90天的關稅休兵，隨後川普召開記者會，轉而批評歐盟對美國非常不公平，並暗示未來將向歐盟施壓，要求大幅降低關稅。
儘管歐盟近來積極釋出善意，包括放寬監管、合作遏止中國產能過剩，甚至傳出將對價值950億歐元的美國商品課稅，但美方依舊強硬，甚至指控歐盟「比中國還難搞」。
川普還強調，與中國的關係已「完全重置」，雙方將在既有架構上繼續磋商，若九十天內未達成協議，對中關稅恐升至超過30%。
質疑川普言行反覆，中美關係已和好？「川寶又和中國習包子變成了好朋友」、「中國什麼都沒讓就讓美國跪」、「舔完中國又要噁心盟友惹」、「本週擔當歐盟，下週輪誰倒霉？班表喬一下」。
看準歐盟軟弱、改換新靶？「避實擊虛，歐盟看起來好欺負」、「幹完一個換下一個」、「歐盟這次要不要也跪？」
美國雙標、強權行徑引反感「強買強賣的人有資格說別人惡劣？」、「自己課關稅就棒棒，別人反制就說挑釁」、「狗咬狗，誰不給糖吃誰就是惡劣」。
川普這波轉向歐盟的強硬姿態，似乎是延續其「交易的藝術」，選擇在中美暫時和解後尋找下一個壓力出口。但對市場而言，這種變化難測的談判節奏，對股市與供應鏈都是一種干擾變數。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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