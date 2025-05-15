人形機器人代勞？馬斯克稱「未來人只管享受」 網猜概念股起飛

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)近日在沙烏地阿拉伯美國投資論壇上指出，未來@@@人形機器人@@@席捲全球，每個人都能享受高收入，徹底改變人類社會的樣貌。PTT熱議「機器人概念股有機會吃到這一波福利準備上漲」，不少人都不看好馬斯克的言論，直言未來依然是「10%的人享受、90%的人勞動」。

馬斯克對發展機器人深具信心，他表示，機器人將在五年內技壓最出色的外科醫生。由於人類無法達到手術所須的速度和精準度，他旗下的腦機介面公司Neuralink動用機器人來植入腦機電極。特斯拉也在官網釋出機器人部門擴大招兵買馬的訊息，目標明年旗下人形機器人產量要較今年大增十倍。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「這個未來不知道是多久，若可以實現，未來將是人人一台機器人幫人類做許多事情，如馬斯克說的只管享受就好，機器人概念股有機會？」

其他人紛紛留言「沒用，中國人比機器人便宜！」、「這個未來人不含美國以外也不含美國低收入戶」、「人類要變廢物了？每個人都領UBI等於每個人都是窮人」、「美國人負責享受！中國人負責幹活就夠了！」、「這個實現的時候，現在的人應該八成都入土了」、「哪有這麼好的事，人變得沒有價值只會逐漸變成電池」、「大家都失業，怎麼享受」。

還有人說「不可能。從以前到現在，科技已經進不了多少？人有越來越輕鬆嗎？沒有。因為無止盡的競爭，人只會把空下來的時間拿去做更多事，不會只管享受」、「中國人比機器人便宜，還有自己的機器人」、「失業沒有錢是要怎麼享受？」、「他怎麼得出人人能高收入的結論？」、「未來世界不需要人類」、「10%的人享受。90%的人勞動」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。