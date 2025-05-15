快訊

不雅考卷爭議會考前夕開親師會 金城國中家長全體缺席：校方只想滅火

延托心酸／家長苦求沒用 這公幼落實延托遲到3次退學籍

中國漫記／印巴空戰打下飆風很意外？殲-10誕生才意外

人形機器人代勞？馬斯克稱「未來人只管享受」 網猜概念股起飛

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉執行長馬斯克曾揚言今年將有數千台擎天柱（Optimus）人形機器人投入使用。法新社
特斯拉執行長馬斯克曾揚言今年將有數千台擎天柱（Optimus）人形機器人投入使用。法新社

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)近日在沙烏地阿拉伯美國投資論壇上指出，未來@@@人形機器人@@@席捲全球，每個人都能享受高收入，徹底改變人類社會的樣貌。PTT熱議「機器人概念股有機會吃到這一波福利準備上漲」，不少人都不看好馬斯克的言論，直言未來依然是「10%的人享受、90%的人勞動」。

馬斯克對發展機器人深具信心，他表示，機器人將在五年內技壓最出色的外科醫生。由於人類無法達到手術所須的速度和精準度，他旗下的腦機介面公司Neuralink動用機器人來植入腦機電極。特斯拉也在官網釋出機器人部門擴大招兵買馬的訊息，目標明年旗下人形機器人產量要較今年大增十倍。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「這個未來不知道是多久，若可以實現，未來將是人人一台機器人幫人類做許多事情，如馬斯克說的只管享受就好，機器人概念股有機會？」

其他人紛紛留言「沒用，中國人比機器人便宜！」、「這個未來人不含美國以外也不含美國低收入戶」、「人類要變廢物了？每個人都領UBI等於每個人都是窮人」、「美國人負責享受！中國人負責幹活就夠了！」、「這個實現的時候，現在的人應該八成都入土了」、「哪有這麼好的事，人變得沒有價值只會逐漸變成電池」、「大家都失業，怎麼享受」。

還有人說「不可能。從以前到現在，科技已經進不了多少？人有越來越輕鬆嗎？沒有。因為無止盡的競爭，人只會把空下來的時間拿去做更多事，不會只管享受」、「中國人比機器人便宜，還有自己的機器人」、「失業沒有錢是要怎麼享受？」、「他怎麼得出人人能高收入的結論？」、「未來世界不需要人類」、「10%的人享受。90%的人勞動」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 人形機器人 機器人 沙烏地阿拉伯 特斯拉 馬斯克

相關新聞

人形機器人代勞？馬斯克稱「未來人只管享受」 網猜概念股起飛

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)近日在沙烏地阿拉伯美國投資論壇上指出，未來人形機器人席捲全球，每個人都能享受高收入，徹底改變人類社會的樣貌。PTT熱議「機器人概念股有機會吃到這一波福利準備上漲」，不少人都不看好馬斯克的言論，直言未來依然是「10%的人享受、90%的人勞動」。

統一、華航、雄獅…台幣急升 3受惠族群真有賺？專家指「2關鍵」：別盲追升值概念股

新台幣升值看似對資產股、具有匯兌利益的食品與航空股有利，但實際檢視企業財報，升值對於部分內需企業的財務，其實反倒存在負面衝擊。

轉攻歐盟…川普跟中國變好朋友？網看傻眼：中國啥都沒讓就讓美國跪了

在宣布對中國暫緩關稅後，美國總統川普立刻將砲口轉向歐盟，稱「歐盟在很多方面比中國更惡劣」，並揚言將對歐盟商品祭出更嚴格關稅，引發社群熱議。 根據報導，美中雙方12日達成為期90天的關稅休兵，隨後

賴清德喊話打造「非紅供應鏈」！網開酸幹話王：川普都跟中國和解了

總統賴清德接受《日經新聞》專訪，大談「非紅供應鏈」與半導體民主聯盟，希望與民主國家合作建立不依賴中國的產業鏈。雖然立意明確，但網友反應卻十分激烈，批評他脫離現實、忽視目前國際氛圍，甚至直言「幹話王又發

新iPhone漲價不是因為關稅 挨酸巧立名目！網嘲諷：多了72道工法

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，蘋果公司（Apple）正計劃提高今年秋季發表的新iPhone系列產品價格，以配合新功能和設計變化，且蘋果不會將漲價歸因於關稅。PTT網友質疑，蘋果只是刻意找理由漲價，就是不敢對外指稱是關稅導致漲價。

「非常好的提案」是這個？傳台灣年購600萬噸阿拉斯加天然氣 網：美國贏兩次

貝森特點名「台灣提案非常好」的真相曝光？傳出台灣將參與投資美國阿拉斯加天然氣管線計畫，並擬年購600萬噸天然氣，占總產能3成，引發PTT股板熱烈討論，網友一面倒狂酸：「這根本是保護費2.0」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。