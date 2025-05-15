沒通膨？川普要降息鮑爾又挨罵 網保守：5、6月才見真章

根據美國勞工部12日公布的數據，美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%，且是連續第三個月低於預估，但高於3月時的負0.1%；比起去年同期上升2.3%，低於預估及3月時的2.4%升幅，是2021年2月以來最低。美國總統川普再度施壓Fed加速降息腳步，並聲稱Fed遲遲不降息對美國不公平。對此網友認為，全球產業第二季飽受關稅戰摧殘，5、6月才是見真章的時刻。

美國4月扣除食品和能源的核心CPI，比3月上升0.2%，低於預估的0.3%，但高於3月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.8%，符合預估，也與3月時的升幅相同。經濟學者表示，美國對中國產品降稅90天，已使美國今年經濟衰退的風險下降，但關稅仍將使通膨率高於Fed的2%目標，再加上不確定性極高，Fed在可預測的未來仍將維持利率不變。

一名網友在PTT轉貼川普於社群軟體上的發文，川普表示，「沒有通貨膨脹，汽油、能源、食品雜貨以及幾乎所有其他商品的價格都在下降，聯準會必須降低利率，就像歐洲和中國所做的那樣。鮑威爾的『太遲了』有什麼問題？這對已經準備好繁榮發展的美國來說不公平嗎？順其自然吧，這會是一件美好的事情！」原PO好奇問「有沒有人知道鮑爾到底在等什麼數據？」

其他人紛紛留言「川皇應該得諾貝爾獎」、「又發病了」、「靠這波賺那麼多當然沒感覺通貨膨脹」、「拿現在價格吹噓是川普一貫的行為，你各位要長眼」、「關稅幫美國一個月多了160億啦！」、「CPI 2.3%太高了，可能降到1.5%就會降息」、「你一開始不要搞關稅其實就沒事了，也不用還要特別發文說這個」、「現在什麼數據都比不上川普一個想法，等到實體數據出來後還要擔心川普是不是又要搞事」、「會不會有滯後性，這個月才體現出來？」、「五六月才是見真章」。

有人認同川普表示「確實，關稅不要再繼續就應該立刻降息」、「老鮑給我降息，慢吞吞的」、「川普是對的」。不少人笑稱川普已經把罵鮑爾當作每日任務，留言「老鮑被唸日常」、「他每次嗆老鮑我都覺得很好笑」、「吃飯睡覺罵老鮑」、「川普每天都要罵一次老鮑才會舒服」。

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