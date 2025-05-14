賴清德喊話打造「非紅供應鏈」！網開酸幹話王：川普都跟中國和解了

總統賴清德接受《日經新聞》專訪，大談「非紅供應鏈」與半導體民主聯盟，希望與民主國家合作建立不依賴中國的產業鏈。雖然立意明確，但網友反應卻十分激烈，批評他脫離現實、忽視目前國際氛圍，甚至直言「幹話王又發功」。

總統賴清德表示，盼與民主國家打造「非紅供應鏈」，由日本提供材料、美國設計、台灣負責製造，合作抗衡中國不公平貿易。他強調，台灣出口美國以ICT與電子零件為主，正好支援美國再工業化與AI發展，對於晶片關稅問題也將採「從零關稅開始談」的非對抗式談判，並願增加採購與投資以改善逆差。

批評喊話空泛、口號治國派「幹話王，丟臉丟到國外」、「嘴巴喊民主，骨子裡呢？」、「說點有用的實際東西好嗎」、「這種講法講給自己人高潮用的吧」。

指責與國際現實脫節派「川普現在都在跟中國和解了，賴還在喊非紅供應鏈？」、「現在議題是關稅，他在說啥？」、「美國已經談好了，結果台灣還在加碼送誠意？」、「講得跟世界是分開運轉的一樣」。

許多人認為台灣自己就是紅鏈一環派「台灣本來就是紅色供應鏈的一部份」、「台積電自己也在中國做生意，怎麼脫紅？」、「這根本搞不清楚台灣出口依存在哪」。

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