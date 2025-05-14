「非常好的提案」是這個？傳台灣年購600萬噸阿拉斯加天然氣 網：美國贏兩次

公開資訊觀測站最新資料顯示，廣達（2382）董事長林百里夫人何莎4月大買廣達股票6,629張，持股大增近六成，以廣達4月股價均價224.18元計算，共斥資逾14.86億元，是何莎歷來最大手筆買進自家股。PTT網友熱議「還有什麼比股市董娘來的準？廣達該來一根漲停板」。但也有人認為，董娘應為逢低買進，趁大跌時佈局自家部位罷了。

2025-05-14 07:43