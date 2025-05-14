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「非常好的提案」是這個？傳台灣年購600萬噸阿拉斯加天然氣 網：美國贏兩次

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

貝森特點名「台灣提案非常好」的真相曝光？傳出台灣將參與投資美國阿拉斯加天然氣管線計畫，並擬年購600萬噸天然氣，占總產能3成，引發PTT股板熱烈討論，網友一面倒狂酸：「這根本是保護費2.0」。

根據美國阿拉斯加州長鄧利維表示，台灣未來將向阿拉斯加採購600萬噸液化天然氣，數量占該州規劃中天然氣管線產能的三分之一。該計畫預計2026年動工、2030年完工，總投資金額高達440億美元，並與台灣中油簽署了意向書。

鄧利維稱這是阿拉斯加有史以來最大規模的天然氣合約，也直言美方樂見台灣參與，認為這可望修正美台貿易不平衡。

許多網友認為這份天然氣大單並非單純商業行為，而是「川普式談判」下的對價行為「難怪美財長說沒看過這麼好的提案」、「美國贏兩次，雙贏啦」、「你出錢出力再跟我買，哇靠」、「民主天然氣，價值滿滿」。

也有網友認為此舉有其戰略意義，尤其面對兩岸緊張、能源自主成為國安議題之一「至少戰時美國航母會護著天然氣船進港」、「比軍售還實在，至少是會用到的」、「阿拉斯加離台灣還算近，總比中東好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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