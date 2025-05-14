美中休兵台股反彈…限空令還有必要？網：520準備大內宣總統面子要顧

美中關稅鬆綁、台股連彈數日，市場關注金管會是否會解除限空令。不過金管會回應仍保守，強調需觀察四大條件，讓投資人不禁喊話：至少撐到520，總統面子要顧！

美國與中國暫時休兵，讓台股13日大漲逾百點，不少人關心限空令是否將解除。金管會證期局副局長黃厚銘表示，目前暫不鬆口解禁，仍需視四大面向：

1.台美關稅談判進度

2.經濟參數變化

3.國際金融局勢

4.證券市場表現

目前信用維持率升至180.6%，借券賣出降至1.9%，均優於警戒值，顯示市場已回穩。但金管會強調「尚未穩定」，限空令將持續，實施時間也從原定五天延長為「無限期」。

不少人嘲諷限空令根本是為了「拯救空軍」「空蛙浮木 -1」、「保護空蛙，降低非自然死亡率」、「瀕臨絕種空蛙保護令」、「人造熊市，發財時機被禁止」。

「撐到520」是市場共識？許多人猜測限空令最早也要等到總統520就職後才會解除，避免股市出現不穩訊號「給總統520面子」、「一定520後啦，空蛙沒人權」、「520準備大內宣，怎麼能跌？」。

最終限空令何時退場，不只是股市條件，政治時點與輿論氣氛，恐怕才是真正關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。