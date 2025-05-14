中東狂買AI設備掀熱議…他疑問是要做什麼？ 網：錢太多很不方便

中東國家瘋砸錢買AI，真的有戰略意義，還是單純炫富？一位網友在PTT《Stock》板提出疑問：「中東國家要AI做什麼？」引發熱議，網友紛紛從科技、戰略、地緣政治到純土豪角度切入，讓話題越燒越旺。

原PO觀察到中東各國大動作買AI、蓋機房，甚至吸引科技巨頭與總統級人物來訪，忍不住好奇：「這些國家沒有頂尖科技巨頭，也缺乏能操作這些設備的人才，那到底買AI設備要做什麼？」他認為即使砸錢買設備，若無工程師與自由學術環境，這些高科技資源恐怕也只是閒置。

他進一步點出：「賈伯斯有敘利亞血統，人才會流向自由世界。」這句話也引爆留言區正反討論。

網友直接點破，「錢太多就是要花」、「土豪就是爽，有的別人有的我也要有」。留言指出：「目標：爽 有錢沒地方花」、「窮得只剩錢 無聊就辦世界盃」、「土豪國買東西都是裝飾用的」、「錢太多很不方便」。

也有不少網友給出更務實的解釋，認為這是中東產油國為了後石油時代鋪路的轉型布局「石油難賣，趁現在投資AI」、「運氣好可以拉AI產業在地化，養主權技術」、「基建誰會跟科技過意不去」。

中東國家瘋買AI看似荒謬，其實正透露一場全球「算力資源爭奪戰」的序幕；雖然他們現在可能沒有完整技術鏈與本地人才，但以財力換時間、換門票，是一種賭未來的方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。