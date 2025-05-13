美財長讚台灣「非常好提議」！留言酸到炸：某總統開始搖尾巴

美中關稅談判持續發展，美方對亞洲談判進程釋出正面訊號。根據彭博報導，美國財政部長貝森特近日在沙烏地阿拉伯表示，對亞洲貿易夥伴的協議進展「非常樂觀」，更點名台灣提出「非常好的提議」，引發PTT網友熱議。

貝森特除了指出與日本、印尼、南韓和泰國皆有「坦率或富有成效的討論」，更強調台灣的提案表現亮眼。不過他也坦言，相比之下，與歐盟的協議恐怕會「進展較慢」，因為歐盟各國「想要的東西都不同」。

多數網友認為台灣談判姿態過軟，引發「跪姿」質疑「看好了世界，那無人能及的跪姿」、「蒸的丸子」、「看起來美國很喜歡我們的姿勢」、「跪的姿勢非常漂亮」、「嘻嘻 某總統開始搖尾巴」、「跪得不錯」。

有人擔憂升值風險與出口代價「匯率準備雲霄飛車」、「再搞匯率要債蛙上天堂嗎」、「匯率+GG嗎 林阿罵」、「看起來是用匯率換關稅」、「台灣升值給你舒服」、「台灣又要拿匯率誠意滿滿啦」。

也有鄉民質疑是否再拿「護國神山」當籌碼「台積電送你，派人去蓋管線給你爽」、「台積電供應鏈全部過去 逆差應該會大幅縮減」、「看來是美積電了」、「GG都送了，美債也買了，跪完收工」、「台灣提案『非常好』是不是連工程師都送了？」

台灣若真提出「非常好提議」，背後代價是什麼？是擴大採購能源與軍備？還是主動調整關稅、匯率政策以示善意？這些都未見明說，但從貝森特的語氣來看，美國對台方態度顯然「非常滿意」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。