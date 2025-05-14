新iPhone漲價不是因為關稅 挨酸巧立名目！網嘲諷：多了72道工法

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，蘋果公司（Apple）正計劃提高今年秋季發表的新iPhone系列產品價格，以配合新功能和設計變化，且蘋果不會將漲價歸因於關稅。PTT網友質疑，蘋果只是刻意找理由漲價，就是不敢對外指稱是關稅導致漲價。

「華爾街日報」引述消息人士說法報導，蘋果公司正考慮調漲秋季發表的iPhone系列售價。儘管iPhone大多在中國組裝，但蘋果不願將漲價之舉歸咎於美國對中國產品徵收的關稅。蘋果計劃透過新功能和超薄機身等設計變革，來證明漲價的合理性。蘋果5月初曾預估，如果關稅稅率不變，截至6月季度，其成本將因關稅影響增加約9億美元。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，無論美中關稅進展如何，蘋果仍計劃提高新iPhone系列產品價格，他笑稱「究竟現在是蘋果找理由漲價，亦或是蘋果不敢承認是關稅導致漲價呢？」

其他人留言「我懂，多了72道工法」、「挺好的，尊爵不凡，太便宜我可是不要的」、「你把touch id改回來要漲我吞」、「一支手機沒有基本工資三倍根本侮辱果粉」、「趁機漲價變利多」、「這間公司已經毫無誠信」、「去年9月老巴賣蘋果46%時 ，他回答記者因為稅務問題」、「開始巧立名目了」、「太便宜顯示不出身價」、「美國老師傅百年傳承手藝，72道工法」、「說是因為關稅漲價的話就會被處理啊」、「蘋果：感謝川寶賜箭，這下美國以外的也能跟著漲了」。

數月以來，分析師一直猜測蘋果即將提高產品價格，但他們警告，此舉可能導致蘋果的市占率下滑，尤其是三星（Samsung）等競爭對手競相試圖利用蘋果遲遲未推出的人工智慧（AI）功能來吸引消費者。

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