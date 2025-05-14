加拿大也對中國示好？網笑「美國關稅戰成笑話」：只有笨蛋才嚇到

中國於今年3月反擊加拿大對中國電動車加徵100%關稅，因此針對原產於加拿大的菜籽油、油渣、豌豆加徵100%關稅。近日中美談判已有重大進展，中國駐加拿大大使王鏑受訪透露，「加拿大政府已經多次表達，希望透過對話就雙方之間的問題進行溝通」。PTT網友評論，美國掀起的這場關稅戰只是雷聲大、雨點小，只有笨蛋才會嚇到把兜里的錢掏出來送給美國，言下之意指稱台灣政府不夠沈穩。

面對美國關稅戰，大陸正積極拉攏包括加拿大在內的多個國家。大陸駐加拿大使館官網11日公布王鏑日前受訪實錄。王鏑表示，中加關係有著非常好的歷史基礎，而且有很強的互補性。雙方之間也沒有根本利益衝突，他對兩國關係的未來充滿信心。

王鏑說，中國和加拿大都是支持自由貿易和多邊主義的，都對美國的單邊關稅採取了反制措施。大陸期待和加拿大以及世界上所有反對單邊主義和保護主義的國家一起，加強溝通協調，共同抵制單邊保護主義和霸凌行徑，共同捍衛自由貿易和多邊主義。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「這場美國挑起的關稅戰，雷聲大，雨點小。標準的嚇唬人，大概只有笨蛋會被嚇到把兜裡的錢，掏出來送給美國」，很明顯是在反諷台灣政府對美國關稅政策的示好與放軟。

其他人紛紛留言「中國電車本來就沒賣到北美，加拿大莫名被課一定想談」、「只有某島國輸的世界」、「 人家加拿大總理不卑不亢，反觀對內硬梆梆對外軟趴趴的廢物」、「根本大失敗，川還以為自己能關稅包圍中國」、「可憐的辣雞政府」、「只要中國繼續卷，全世界就都需要中國」、「川都聳了，該醒了」、「川普對中政策只有嘴巴硬而已 ，還不如拜登」、「川普讓中國再次偉大」、「有些人被關在資訊繭房太久，沒搞清全球看中國的角度跟態度一直在快速更迭」、「反正死最慘的是台灣，半導體產業是美國要的製造業」。

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