廣達董娘4月大買自家股！他預言「來一根漲停」 網猜重金買進原因

公開資訊觀測站最新資料顯示，廣達（2382）董事長林百里夫人何莎4月大買廣達股票6,629張，持股大增近六成，以廣達4月股價均價224.18元計算，共斥資逾14.86億元，是何莎歷來最大手筆買進自家股。PTT網友熱議「還有什麼比股市董娘來的準？廣達該來一根漲停板」。但也有人認為，董娘應為逢低買進，趁大跌時佈局自家部位罷了。

市場人士指出，業內素有「董娘消息靈通，出手買賣自家股，必有大事」之說。若董娘大買公司股，意味後市或有更大利多可期；反之，若董娘大賣股，公司後續恐有潛在大利空，從過往上市櫃公司董娘出手後的股價走勢也多數能獲得印證。廣達搭上這波AI大商機，去年股價一度衝上歷史天價345元，此次何莎以實際買盤力挺廣達後市，業界高度關注後續股價走勢。

一名網友在PTT發文表示，廣達法說不用聽了，連內部人士都砸重金買股，他感嘆「還有什麼比股市董娘來的準？」並預告「廣達該來一根漲停板」。廣達將於14日召開法說會，法人關注上季財報與後市展望之際，何莎出手買自家股，預料也將成為法說會另一話題。

廣達4月初受川普政府宣布要開徵對等關稅影響，股價一度失守200元大關，昨天收盤價為258.5元、漲0.5元，若以廣達4月股價均價224.18元計算，何莎4月進場大買自家股票，短短一個月帳面大賺逾2.27億元。

其他人紛紛留言「危機入市，厲害」、「聽到川普摳訊了」、「廣達要飛天了」、「這就是內線啊」、「 大股東護盤」、「那時間點加川普不確定性，不管理由敢加倉的都是勇者」、「林百里那身價，那根本就是零錢」、「現在炒不查？」

但也有人說「大跌還不準別人買的嗎？」、「崩盤會恐慌的來看這篇 ，有錢人會越有錢的原因」、「大跌大買不是很正常的嗎？」、「人家崩盤時候買，查什麼？」、「別人恐懼我貪婪不行喔？」、「 賣才要擔心」、「4月初關稅是全市場無差別亂殺，加碼優質股票很正常」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。