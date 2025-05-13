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台積電（2330）董事長親自進場！郭哲榮認同操作：我這波買得比魏哲家還多

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電董事長魏哲家，4月股災期間罕見出手加碼自家股票。聯合報系資料照
台積電董事長魏哲家，4月股災期間罕見出手加碼自家股票。聯合報系資料照

台積電4月股價一度回檔至7字頭，引發市場震盪。但最新公開資訊揭露，台積電董事長暨總裁魏哲家在該波段自集中市場小幅買進台積電（2330）20張，雖然張數不多，卻是暌違約28個月再次出手，被視為關鍵指標之一。

同一時間，美中關稅談判也出現戲劇性逆轉：美方將對中國商品關稅自145%下調至30%，中國也同步將對美關稅從125%降至10%。郭哲榮分析師在5月12日直播中直言：「這根本是一場鬧劇」，認為這波行情正是市場用漲勢反手打臉川普的嘴硬。

他強調，早在川普於 Truth Social 放出「可討論」關稅的訊息時，就公開喊話：「就算漲1000點也要追」，台股隨後從低點17306點一路大漲至今，反彈已超過4000點。他認為這波行情的關鍵是：「能不能堅定在底部出手」。

郭哲榮批評，川普先稱「港口空了是好事」，最終仍與中國簽協議，顯示美方扛不住壓力。「市場用『以戰逼和』逼出談判結果」，他說。

他指出，台股已從4月初低點反彈近4000點，台積電等權值股回神，但仍有不少個股未補上先前「關稅缺口」，強調「補漲才剛開始」。

「漲的時候沒人看節目，跌的時候才衝來問」，他說，散戶總在最悲觀的時候出場，錯過低接0050、台積電的機會。

郭哲榮表示自己4月以理財型房貸進場，買進超過6000萬元的元大台灣50（0050），帳面已賺超過600萬元。他強調：「0050一半是台積電，我買比魏哲家還多！」證明逢低加碼的價值。

他呼籲，投資人在風暴中可以換股票指損、砍融資，但「千萬不要離開市場」。下一個階段看好台股攻上26000點。

黃仁勳來台、AI議題再升溫，配合全球政經局勢轉趨穩定及利率方向反轉，他看好中小型股、AI與高殖利率族群全線補漲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 川普 魏哲家

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