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對等關稅鬆動…學者稱「台灣有望降到10%」？代價恐是擴大美豬、牛進口

聯合新聞網／ 綜合報導
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。路透
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。路透

川普關稅戰進入90天談判期，各國陸續展開協商。美國智庫專家近日指出，台灣對美貿易若談判順利，原先的32%對等關稅有望降到10%，但前提可能是必須接受政治敏感項目，如進一步擴大開放美牛美豬進口。

消息引發網友熱議，有人認為「10%已經很佛」，也有人直言「台幣都升10%了，關稅再10%，不就原地踏步？」更有不少批評政府太早釋出善意，牌全打光了。

網友覺得有點早跪了「中國都降到10%，台灣先跪結果也是10%，不會談啦」、「這代表跪得早不如跪得巧，川普吃硬不吃軟」。

盤算代價「如果真的換來10%，但要美牛美豬，那會不會太便宜美國」、「這筆帳不能只看關稅，台幣已經升快10%了」。

許多人懷疑「10%說法」只是安撫「這學者在放風箏啦，美國說不定根本沒想讓我們只被課10%」、「別又是政治洗風向，一放消息台股就拉抬」。

即使降到10%，台幣升值早已稀釋掉出口競爭力。若還要加碼政治交換，實質壓力比表面稅率更高。台灣此局若想轉危為安，恐怕得在保護產業與對外讓利間拿捏更精準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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