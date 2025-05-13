謝金河看破川普「戰略4部曲」！網往反指標打：要停利了、晶片稅有機會成真

美中關稅戰迎來關鍵轉折，雙方同意從5月14日起互降關稅90天，美降稅幅度從145%降至30%，中方則從125%降至10%。對此，財訊傳媒董事長謝金河火速發文直指川普戰術「已經撞牆、自己找台階下」，引爆市場熱議。

謝金河表示，川普的「對等關稅」其實早就失效，課超過100%形同零貿易，終將走向協商。他細數川普從4月宣布75國豁免、4月底傳出對中降稅訊號，再到本週正式「先降後談」，皆印證他早前預測：「川普終將蹲下來。」

謝金河更引川普35歲時出版的《交易的藝術》，整理川普慣用的「談判四部曲」：

1.先漫天喊價震撼對手 2.觀察反應、創造談判空間 3.不斷變動規則 4.最後從亂局中獲利撤場

他指出，川普擅長創造驚嚇與驚喜的輪動節奏，而這次的政策「急轉彎」已讓全球金融市場迅速反彈，美股盤前漲千點、台積電ADR飆超過5%，股市似乎「一切又回到起跌點」。

網友笑反指標「難怪台股A了」、「訊號來了！收到」、「真的完蛋了」、「要停利了」、「訊號來了，晶片稅有機會成真」。

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