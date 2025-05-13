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川普又喊90天…與中國降關稅談不成恐再升至30％以上！網：股市噴太多出來壓壓價

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普再度出招，宣布與中國達成初步協議，雙方將「暫時下調關稅」，中國也同意取消自4月以來對美國的非關稅貿易壁壘。這波談判給了90天緩衝期，不過川普話鋒一轉表示「若破局，關稅還會調高到30%以上」，並強調不會恢復先前145%的高點。市場一面歡呼、一面提防，下一波波動恐不遠。

協議內容要點整理

暫時降關稅：美方關稅從145%降至30%，中方報復性關稅同步從125%降至10%

非關稅壁壘撤除：中國同意取消自4月起對美方的出口管制措施（如稀土）

給90天時間：若90天內談判破局，川普保留再次加關稅的選項

川普聲明：「與中國關係很好」、「這不是簡單的事」、「會與習近平通話」

不少網友認為市場可望有一波喘息行情，喊出「可以安心做多了」、「90天內不會動作，等拉貨完再說」、「美國炒股很專業，懂得製造利多」。

熟悉川普節奏的鄉民早已見怪不怪「90天又90天，他根本沒打算談」、「炒股投顧又來一波，這次只是給主力布空單時間」、「川普一直喊話，但什麼都沒真的動」、「昨天噴的亂七八糟，川哥又要出來壓壓價了」。

有些人則把焦點放在中國的底牌與手段「中國撤非關稅制裁，可能保留稀土限制當籌碼」、「中國是先不輸而已，還沒贏」、「這90天是中國騰挪時間，美國在幫中國布局」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 炒股 美國 習近平

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