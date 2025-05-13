川普又喊90天…與中國降關稅談不成恐再升至30％以上！網：股市噴太多出來壓壓價

美國總統川普再度出招，宣布與中國達成初步協議，雙方將「暫時下調關稅」，中國也同意取消自4月以來對美國的非關稅貿易壁壘。這波談判給了90天緩衝期，不過川普話鋒一轉表示「若破局，關稅還會調高到30%以上」，並強調不會恢復先前145%的高點。市場一面歡呼、一面提防，下一波波動恐不遠。

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不少網友認為市場可望有一波喘息行情，喊出「可以安心做多了」、「90天內不會動作，等拉貨完再說」、「美國炒股很專業，懂得製造利多」。

熟悉川普節奏的鄉民早已見怪不怪「90天又90天，他根本沒打算談」、「炒股投顧又來一波，這次只是給主力布空單時間」、「川普一直喊話，但什麼都沒真的動」、「昨天噴的亂七八糟，川哥又要出來壓壓價了」。

有些人則把焦點放在中國的底牌與手段「中國撤非關稅制裁，可能保留稀土限制當籌碼」、「中國是先不輸而已，還沒贏」、「這90天是中國騰挪時間，美國在幫中國布局」。

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