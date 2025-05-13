賴清德提醒美國「台積電是客戶要求赴美」 鄉民爆氣：川普會理你？

針對川普可能重啟對台關稅措施，總統賴清德近日接受《日經》訪問時表態，強調「台積電赴美是應客戶要求」，呼籲美方若對台半導體加稅，恐不利於美方IT投資。他並重申，台灣希望從「零關稅」開始談判，解決非關稅障礙並加強雙邊合作。

不過這番「提醒美國」的說法引來PTT股板熱議，不少鄉民質疑：「這種話不會直接講給美方聽？發新聞給國內人看有什麼用？」

原PO引用新聞指出，賴清德提到「台積電赴美是因客戶要求」，強調台灣非主動配合，但他質疑這種「提醒式外交」毫無實質效果，還酸說：「川普表示：Who？」

更直言：「都課關稅了，廠商自己吸收啦」、「採購美國產品＋軍購＋美投資，看起來一個都不行」。

有網友覺得太遲：怎麼現在才講？「當初談判的時候為什麼不說？」、「現在風向不對才出來提醒是吧」、「別人都談好免稅了，你還在那邊喊話」。

諷刺美國會理你嗎？「川普：你哪位？」、「拜託直接去跟他講，不要發新聞給台灣人聽」、「提醒美國？那你不如買廣告登在白宮外」。

也有人罵跪太快：跪完才喊話也太丟臉「第一個答應的你，現在才在那邊喊痛？」、「想站起來，但大家都看到你早就跪了」、「小丑竟是我自己？」

但還是有鄉民力挺：有表態總比裝死好「現在敢講也算進步了」、「雖然是大內宣，但方向是對的」。

賴清德此時強調「是客戶要求」無疑是為自己留後路，也試圖平衡輿論壓力。不過，多數鄉民並不買單，認為談判若真有底氣，不該等到中美已經談妥，台灣才開始補破網。

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