「不想傷害中國」 川普態度轉彎稱週末可能通話習近平！網：台灣跪最快直接送貨

美中關係再出新變化。美國總統川普12日表示，本週末「可能」與中國國家主席習近平通話，還強調「我們不想傷害中國」。此番言論一出，被解讀為是高關稅後的談判降溫，也讓市場關注中國是否真的願意開放市場、降低非關稅壁壘。

根據BBC與美聯社報導，川普於白宮受訪時稱，中國先前工廠關閉、經濟動盪，如今「很高興能跟我們一起做點什麼」。他強調雙方已透過協議進行「全面重啟」，中國同意開放市場給美企，並暫停或取消非貨幣壁壘，但這份協議尚未簽署。

川普同時表示，針對中國「輸送芬太尼」問題，他對中國課徵20%關稅，中方已承諾阻止，作為交換，美方將不再額外加徵巨額關稅。

但川普也補充，目前關稅調整尚不包含汽車、鋼鋁以及可能實施的藥品稅。

網友反諷轉向「這樣就30%變10%了？說不想傷害中國，也太戲劇化」、「先打你一拳，再說我不想傷害你，笑死」、「原來之前根本沒電話，這下承認了吧」、「跪得太快，這跟之前叫囂的態度差太多了」。

許多人也對台諷刺「台灣就跪最快，直接送貨」、「台灣被川普割韭菜，美中打架我們最先投降」、「美中一和解，只有台灣被留下來被打」。

從留言觀察，台灣投資人普遍感到「被犧牲感強烈」，在美中互動升溫下，台灣位置是否被邊緣化，也成為社群中被反覆討論的焦點。

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