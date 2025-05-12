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美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

開局就送台積電（2330）…他問若世界各國皆關稅10％會如何？網酸：讓世界看見台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統（左）與台積電董事長魏哲家。（本報資料照片）
賴清德總統（左）與台積電董事長魏哲家。（本報資料照片）

美中關稅談判落幕，中方關稅從125%降至10%，美方從145%也同步壓回30%，雙方確立90天談判期機制，不少人原本預期川普會強硬到底，沒想到卻傳出「雙跪結果」，讓原本高喊 decoupling（脫鉤）的支持者瞬間啞口。

而這時，台灣的沉默卻越發引人關注。PTT上出現一篇熱議文章，網友以〈如果最後全世界各國都是10%關稅會如何？〉為題，點出最關鍵焦慮：「假設川普讓步，若中國最後都10%了，那台灣呢？」

原PO指出，川普竟願意退讓，中國對美的關稅從原先喊出的125%調降至實質10%，保留10%底線；美國則將自身對中國的關稅從145%下修至30%。等於雙方「各退一步」，還設下90天的協商期，恐怕未來就此進入「無限延長」的僵局。看起來各國都有定案，出口底線穩住了，但台灣卻毫無聲音，讓人懷疑「半導體關稅根本胎死腹中」。

他認為，如果美國最後對全世界都課一樣的10%，搭配針對部分高敏感項目課以更高稅率並搭配豁免清單，那些談得早的國家根本是「贏家全收」。反觀台灣不僅送出台積電、釋出匯率訊號，卻連個數字都沒看到，「是忘記我們了嗎？」

憤怒派：台灣還在被課幾趴沒人知道「只有某個東南亞小島受傷的世界」、「一堆國家談好了，我們還在裝神秘」、「半導體稅早死了吧，現在沒人在談了」、「川普連演都不演，台灣演了一個月」。

酸諷派：成為反面教材的機率越來越高「送門成就達成」、「原來這才是讓世界看見台灣的方式」、「沒人比我們跪得更誠懇」、「禮運大同，世界和平，GG送出」。

觀望派：希望結果還沒公佈而非根本沒得談「會不會根本沒人通知我們要談？」、「川普這場戲就拿台灣炒一波股而已吧」、「10%是底線，我們不該更高才對」、「某黨支持者還在護航，說這是智慧外交」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 半導體 川普 美國

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