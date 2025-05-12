一個月喊完回原點？中美關稅「互降高達115％關稅」 網諷：台灣白送台積電（2330）

4月關稅之亂畫下句點？中美經貿會談達成共識，互降高達115%關稅，中國降到10%、美國降至30%，PTT瞬間炸鍋：那台灣送出去的GG（台積電）是不是白送了？

中美「互跪」還是「互利」？雙方同步降稅回談判桌

中美雙方在瑞士日內瓦展開兩日談判後，發布聯合聲明：

中國：原訂最高125%的對美關稅，調降至10% 美國：原先針對中國的145%懲罰性關稅，降至30%，其中24%關稅將在90天內暫停實施

雙方同意未來持續協商，甚至可以選在第三地進行。儘管記者會上中方發言人未正面回應，但《新華社》已對外證實這項消息。

消息一出，批踢踢討論串立刻開嗆「那台灣談出什麼？我們不是送了GG還跪著說有談？」、「中美打完回原點，台灣被川普割了一層皮」、「真的很難看，喊著報復，結果大家還是降稅和解，這劇本寫來耍人？」

對照先前的「關稅股災」，不少網友留言自嘲「有夠衰，4月怕爆賣掉的全飛了」、「抄底抄太少，漲回來也無感」、「沒違約交割的，都該謝天了」。

美中互降稅率公開透明，而台灣的談判結果至今未明，更讓人質疑：我們除了送出台積電和升值的台幣，到底換回了什麼？

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