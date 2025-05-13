關稅戰打擊需求⋯群創「鼓勵休假」控產！網感嘆：下一步就是無薪假

面板價格逐漸走弱，同時又受到關稅政策干擾需求，群創(3481)開出第一槍「鼓勵員工休假」，建議端午連假前後多休兩天，就可以連休五天，6-8月也提出隔周休三日的休假方案。PTT網友討論群創「鼓勵休假」的原因，不外乎關稅戰、價格疲軟、需要減產等，有人笑稱「是包裝的很好的類無薪假，下次就是無薪假了」，還有人狠酸「又不是給有薪假，沒必要鼓勵」。

群創近日發布公告指出，鼓勵同仁可搭配節慶安排假期或依照自身需求，可自由選擇是否安排休假規劃，以便充電續航，未來產生更佳的生產力與效率。另因搭配產能規劃，產線人員則不在此次規劃內。

一名網友在PTT發文表示，群創鼓勵員工休假，端午連假前後多請兩天就能連休五天，甚至6-8月還提出隔週休三日的方案，他推測，原因可能為關稅戰干擾景氣、生意不好、價格疲軟、需要減產等。

其他人紛紛留言「 鼓勵休假，但是有沒有薪水」、「下次就是無薪假了」、「包裝很好，類無薪假」、「五窮六絕要開始了」、「休假本來就是員工權利，又不是多給有薪假，看不懂」、「我覺得他們應該比較想裁員」、「被卷死的慘業」、「直接裁員90%噴上天」、「好好喔優先實施週休三日」、「佛心公司，週休3日」、「勞工利多就是股東利空」、「一開始是鼓勵休假，再下一步就是無薪假了吧」、「無論怎樣，這段時間是不用加班了」。

研調機構集邦科技（TrendForce）先前已示警，品牌客戶庫存已達一定水位，加上關稅不確定性，多數電視品牌已於4月下修訂單，預估第2季全球電視面板採購量僅季增2%。群創4月營收為189.96億元，月增1.2%，年減1.34%，前4月累計營收為為749.29億元，年增7.4%。受美國關稅政策不確定性及終端需求轉弱影響，面板廠對第2季營運持謹慎態度。

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