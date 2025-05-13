日本談判目標0關稅！網讚「有膽試」反酸台灣政府：還沒談就先跪

路透報導，日本首相石破茂11日在富士電視台晨間節目重申，日本與美國的貿易談判以「全面取消關稅」為目標，並也透露「相關討論已逐漸整合」，且稱日本與美國總統川普之間的關係「出乎意料良好」。PTT網友大讚「日本很有膽試，反觀台灣政府的表現卻讓人失望」。

石破在節目上提到，美國與英國8日達成貿易協議，雖然美國降低對英國汽車的高額關稅，但仍保留10%基本關稅。對此，石破認為「這是一種貿易協議的模式」，但他強調「日本應該以0%關稅為目標」。

一名網友在PTT發文表示，「美國和英國貿易協議裡面有保留汽車關稅10%，但日本首相表示不會為了汽車產業犧牲農業，會以汽車關稅0%為目標努力，看起來日本很有膽識，不會全盤接受美國提出的關稅辦法」。

其他人紛紛留言「真要談出0關稅，市場絕對會大噴」、「當川川塑膠嗎」、「英：我看起來像白癡嗎？」、「最強日本，失落30年站起來，不會被騙第二次」、「日本看來不屈服啊」、「你課我多少%關稅 ，我就賣多少%美債 ，看誰傷害大」、「看來是會噴的，不然巴菲特怎會進場」、「關稅終究是美國消費者要承擔，急的是川普」、「日本經歷過軟土深掘的痛，不會再上當第二次」、「0關稅那美國油車還能活嗎」、「 日本在美國已經有投資車廠了，當然吞不下去」。

不少人反酸台灣政府「反觀關係最好的」、「反觀台灣的談判專家用送的」、「反觀某個地方政府第一個跪的，笑死」、「某人：美國不會是台灣唯一市場」、「石破茂，有興趣當台灣總統嗎？」、「台灣也是說以0關稅為目標」、「反觀還沒談判就先跪的」、「某島國10%就喜孜孜的要人民去睡好覺了」。

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