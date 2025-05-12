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卓榮泰：美國不會是台灣唯一市場！網嚇哭：談崩了只剩下「其餘國家」？

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長卓榮泰。中央社
行政院長卓榮泰。中央社

行政院卓榮泰日前接受《工商時報》專訪時表示，美國雖是台灣的重要市場，但「不會是唯一市場」，未來台灣將「布局全球、行銷全世界」，除美國外也將觸角伸向歐洲、日本與新南向國家。不過這番「開闊市場」的說法，卻在PTT引爆大量吐槽，有網友戲稱：「我知道最大市場是哪國：其餘國家。」

話題由來：來自官方「其餘人口」的經典寫法

所謂的「其餘國家」一詞，其實是延伸自2023年行政院官網「國情介紹」頁面的一段描述。原本內文寫道：

「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%。」

但後來卻改為：

「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口占96.2%。

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由於寫法語焉不詳，造成民眾無法判斷「其餘人口」究竟是哪些人，網路上從此出現「其餘人口」、「其餘國家」這類戲謔性用語，成為諷刺政府話術模糊、邏輯不清的迷因金句。

網友對談判結果感到悲觀「怎麼聽起來像談崩了？」、「這種話就是在打預防針」、「乾脆改名『台灣園區其餘版』」。

反諷說法空泛「請問其餘是哪幾國？」、「世界不是只有美國，但我們早就跪好」、「美不是唯一市場，那是不是還要舔中？」

延伸創造迷因「最大出口市場：其餘國家」、「台灣人組成：其餘人口」、「外交政策：其餘合作」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

卓榮泰 原住民族 戶籍 日本 美國 行政院

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