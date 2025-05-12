中美破冰了？何立峰證實會談「有實質進展」 網笑：決定下次見面時間

中美貿易談判落幕，中方國務院副總理何立峰12日凌晨罕見對外發聲，強調雙方會談「深入坦誠、達成重要共識」，還宣布將建立經貿磋商機制。此舉讓全球股市盤前全面轉紅，美股三大期貨同步大漲，但台灣網友的注意力早已歪樓：「不是說不打電話？現在還握手了？」

會談「有進展」？先談好下次怎麼談

根據何立峰在瑞士日內瓦記者會說法，中美此次經貿會談富有成效，雙方不僅釋出善意，還同意建立經貿磋商機制，並預告12日將發布聯合聲明。中方表態「願推動中美經貿關係取得新發展」，這也是川普喊出145%關稅以來，雙方首次官方出面強調「有成果」。

這次的進展也呼應美方稍早的說法，美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾皆稱「雙方分歧沒有想像中大」，顯示雙邊談判氛圍已快速降溫，市場解讀為「貿易戰暫緩」。

很多網友酸這場共識是不是決定要再開會一次？「所以是決定下次要怎麼見面的高度共識」、「空手蛙今天要進場嗎？我已經拿著爆米花坐好了」、「川普那張嘴說不見，結果中國直接見爆他」、「建立磋商機制就是：先決定怎麼開下一次會」。

市場似乎已經先行反應「三大期貨暴噴，但沒人講半導體關稅降沒降欸？」、「雙方共同認定對方先跪，這才是完美共識」、「股票要噴就噴，我先下單再問他們到底談什麼」。

本次中方正式出面證實會談具成果，確實讓「只有美方說有進展」的疑慮降溫。不過目前公布的內容仍是「建立機制、繼續協商」，並無明確降稅條款。市場短線樂觀情緒可期，但若12日聯合聲明內容空泛，仍可能形成利多出盡的壓力。

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