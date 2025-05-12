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美代表喊…中美分歧其實不大！網笑：高度共識就是「對方先跪了」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社 美國聯合通訊社
美國總統川普。美聯社 美國聯合通訊社

美中關稅會談第二天結束，美國貿易代表葛里爾表示雙方「分歧沒想像中大」，還強調已和中方達成協議。結果這番話一出，PTT網友一面倒開酸，有人狂刷「一跪各表」、有人直呼：這什麼外交名場面？

美國白宮11日發出新聞稿，宣布與中國大陸在瑞士日內瓦達成貿易協議。美財長貝森特與貿易代表葛里爾共同對外表示，「我們取得重大進展」、「美中對話非常多產」、「雙方共識比想像多」。

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兩人也表示，細節預計週一對外完整說明。此番談判背景是美國剛宣布對中國商品加徵145%關稅，中國則反擊125%關稅，外界一度以為雙方談不下去，沒想到美方突然口氣一百八十度大轉彎。

鄉民大酸「中國代表：你老闆是智障；美國代表：你老闆是混蛋。結果：分歧沒想像中大」、「中方：美國先跪了；美方：中國先跪了。然後：我們高度共識」、「共識就是不要聽老闆的話」、「台灣最可憐，美中吵完以後只剩我們認真當人」、「你跪我跪大家跪，談完建構磋商機制就當協議？」、「這波會談的精神總結就是：一跪各表」。

這波聲稱「已達成協議」的發言幾乎都是美方單方面發布，內容具體仍待觀察。尤其過去川普團隊反覆發話、被自己打臉的紀錄不少。即使真有協議，如果只是「建立磋商機制、同意繼續談」，那市場反應很可能是先漲後疑，觀望氛圍仍濃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

白宮 美中 美國 關稅

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