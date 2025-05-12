美財長稱美中談判「重大進展」？網笑：這劇情和上周日本篇一樣

美中關稅談判進入關鍵期，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日晚間宣稱，與中國的談判取得「重大進展」，具體內容將於週一揭曉。這場高層會晤是川普政府宣布對中加徵145%關稅後，雙方首度面對面接觸，卻引來網友對「進展」兩字的強烈解讀。

貝森特與貿易代表葛里爾在日內瓦與中國副總理何立峰會談兩天，貝森特聲稱談判「非常重要、已見成果」，但並未公開細節，僅說已向川普報告，並將於12日公布簡報。葛里爾則指出雙方歧見「沒那麼大」。

不過，美方先喊話的風格，讓不少網友質疑是「老套路」，更有網友點名：重大進展會不會就是把145%關稅「調降到80%」這種自己打自己臉的戲碼？

底下網友熱議「重大進展？是從145%降到80%？那還不是一樣在亂搞」、「上次跟日本也是談得很好，結果日本根本說不急」、「先喊重大進展，到最後又是中國出來否認，美方這招玩不膩喔」、「這種談完還不發聯合聲明的，我就先當沒談」。

還有人留言「川普：我報喜不報憂，細節就是沒有細節」、「不是不相信美國，是不相信川普那張嘴」、「什麼都還沒明講，就在放話穩了穩了，穩個頭啦」、「股市會不會噴我不知道，但這嘴砲聲量肯定滿分」、「每次都說中國跪了，最後總是美國先急」。

「重大進展」這四個字，恐怕又是川普慣用的市場催眠術。這次美中雙方都未發表聯合聲明，真要看清楚的，還得等中國官方怎麼回應。若中國在今日（12日）沒有發出明確共識聲明，市場恐怕也會從高點迅速冷靜。

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