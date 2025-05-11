5月台股反彈撐多久？億級投資人：中國對美「面子給川普，裡子給自己」

摘要 全球資金流動引爆匯率戰，台幣升值將衝擊出口與壽險業。建議趁5月反彈調整持股，偏向防禦型與高股息標的，同時分散債券與實體資產配置，為長期波動做好準備。

股市行情在4月底氣氛異常悲觀的情況下，出人意料的展開築底反彈。雖然變數依舊存在，但「物極必反」的情況總是不斷重演，難以避免。投資市場先是清理戰場，讓許多投機者或投資人認賠停損出場，待浮額整理完畢後，買盤才再度進場。

不過，在投資人感到草木皆兵的情況下，該如何看待後市呢？我的看法如下：

1.中國最終會「面子給川普，裡子給自己」

關稅大戰勢必會緩和，雙方都需要下台階。中國可能會象徵性讓步，實則守住核心利益。未來甚至可能協助購買美國新發行的公債，以穩定兩國關係。

2.美國陷入衰退的機率已升高

美國停滯性通膨風險升溫，聯準會（FED）陷入兩難。雖然降息聲浪不斷，但時間與次數都充滿不確定性。接下來的經濟數據可能不會好看，投資人應提前做好心理準備。

3.關稅戰後，匯率戰開打

全球正加速拋售美元資產，導致美元貶值壓力加劇。成熟國家貨幣吸引避險資金，新興國家則面臨升值壓力。各國皆擔心重演日圓當年因廣場協議被迫升值，最終經濟泡沫破裂、陷入長期停滯的悲劇。

4.台幣升值將重擊部分產業

若台幣大幅升值，外銷為主的電子產業與大量佈局海外資產的壽險公司，將承受龐大匯損壓力。這將成為台股後續的重要變數。

反之，內需、營建、傳產、餐飲、消費類等產業可能因此獲利上升。不過，服務業在整體經濟中的比重仍偏低，難以撐起全局，整體景氣恐將陷入困境，必須提早防範。

5.把握5月反彈，調整持股結構

建議趁此波反彈汰弱留強，轉進防禦型、高股息、傳統績優股或相關ETF。電子股比重不宜過高，應適度降低風險曝險。

6.債券與實體資產的配置建議

債券方面，應分散於不同國家與信用等級，資金有限也無法集中壓注單一市場。儘管美國仍是主體市場，但「不再集中美債」已是普遍共識。

至於黃金，漲多後的拉回屬於正常修正，行情尚未結束，但也須居高思危。同時，可留意實體資產如土地、礦產、糧食等，未來將可能成為新一輪資金寵兒。

當前情勢詭譎，行情波動劇烈。面對短期熱絡、中期觀望、長期下行的可能性，投資人需保持冷靜。心裡有譜、步伐靈活，才能在這場變局中成為相對贏家。

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《原文台幣升破30大關！台股怎麼布局？這些產業恐成匯損重災區》

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