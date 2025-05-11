拒當貿易提款機！日本首相不甩川普關稅壓力 網刷爆：反觀某島國跪太快

川普對各國高舉關稅大旗，日本卻選擇不低頭。日本首相石破茂11日強硬表態，拒絕以英國式「配額方案」與美國草率談成協議，明言將持續要求美方「全面撤除汽車關稅」，還說「不必為了趕在期限前就妥協」，此舉被視為向川普硬起來。

儘管川普設下7月9日談判時限，但石破決定延後談判至7月中，並考慮訪美與川普直接面對面。這波日本操作，在PTT掀起熱議，「反觀」兩字瞬間刷滿整串推文，不少網友狂酸：「人家日本有骨氣，某島早就雙膝跪地奉上」。

日本：我們不急

石破茂指出，日本汽車對美出口規模遠大於英國，不會滿足於配額制度。他強調日企為美創造大量就業，若關稅未撤除，不排除縮減在美投資。

根據朝日新聞，日本政府內部早就共識：「不必急於達成協議」，石破茂也籌劃於7月中與川普會面，強化政治槓桿與談判節奏。

網友狂刷「反觀」開酸台灣談判軟弱「反觀反觀反觀」、「反觀某島，光速跪下奉上台積」、「別人日本汽車我們台灣晶片，誰比較有籌碼？」、「人家至少敢說不，我們只會搶第一」。

盛讚日本強硬姿態有底氣「日本汽車市佔大，川普才不敢亂來」、「底特律都倒了，美國才該急吧」、「LEXUS在美國銷量能撐場面，不像我們...」。

擔心台灣談太快、讓太多「亞洲談判進度只有台灣提前達陣」、「川普還沒喊我們就自動交卷」、「台灣是黃種人的跪舔示範」。

面對美國貿易壓力，不是每個國家都有籌碼回應，但敢不急、敢堅持，是談判最基本的自信。而當大家都在說「反觀」時，那就該好好反省，到底哪裡出了問題。

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