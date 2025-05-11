中美談判還沒崩？陸官媒確認11日續談 網憂「川普個性一翻臉就結束」

中美貿易談判進入關鍵時刻，中國官媒CGTN於11日中午罕見發布短訊，證實「中美經貿高層會談持續進行中」，澄清外界對談判破局的傳言。儘管川普昨日搶先發文宣稱「談得非常好」，網友卻更信陸方說法，認為這次是北京出來幫川普「止血」。

不過，儘管會談尚未破局，許多投資人仍擔憂川普火爆性格恐成變數「現在沒崩，不代表等一下不會」。

根據美國與中國雙方透露，貿易談判於瑞士日內瓦展開，參與者包括美國財長貝森特、中方副總理何立峰等高層代表。路透指出，10日談到深夜、今日繼續，但雙方都未就「降低關稅」透露具體進展。

川普先在 Truth Social 高調發文，稱這是一場「非常好的會談」；中方則於10日晚間透過新華社發表社評，態度相對保守，強調會談是在「全球期待」下進行，並重申抗壓能力與「打談皆可」的姿態。

網友憂川普翻臉成性、談崩只是時間問題「這種人說今天很好，明天就翻桌」、「川普那個性哪次不大開口，對方不讓他就暴走」、「現在沒崩，不代表明天不翻臉」、「只要對方不同意他想要的，他馬上就翻桌」。

也有戲謔美中各自表述、股市才是重點「雙方各講各話，台股明天噴就對了」、「川：我們很好，習：還在談，記者：還沒崩，股民：先噴」、「這不是談判，是一場互放煙霧彈大賽」。

觀望派認為仍有變數但願意期待「至少還有在談，比直接破局好」、「關稅太高雙方壓力都大，不談不行」、「川普降到80%，是不是為後續鋪路？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。