貨櫃船「全數歸零」！川普145%關稅效果驚現 美西港口爆空港景象

美中貿易戰再升級，高關稅政策效果迅速浮現。美媒CNN報導指出，5月9日美國西岸主要港口居然罕見沒有任何一艘來自中國的貨輪靠岸，創下疫情以來首次「歸零」紀錄。長堤港與洛杉磯港同步進入警戒狀態，碼頭工人甚至被戲稱「提早放暑假」。

消息指出，短短六天前，預定從中國出發的貨輪還有41艘，如今全數取消，衝擊力道超出預期。CNN形容，港口景象「比疫情時期還冷清」。

CNN報導指出，美國長堤港目前貨運量較正常水準下滑35%至40%，洛杉磯港也下降31%，紐約與紐澤西港同樣出現同步冷卻。西雅圖港甚至在7日出現完全沒有貨輪靠港的畫面。

對此，長堤港執行長坦言，「取消與延後的貨輪數量，已遠超疫情時的標準。」

目前從中國進口至美國的商品普遍面臨145%關稅，出口至中國的美國貨品也遭課以125%稅率。川普9日鬆口表示考慮將中國關稅降至80%，但仍由美國財政部裁定最終條款。是否只是「放風話」？外界保持觀望。

網友覺得川普動作太猛，後果開始反噬「川寶打七傷拳，結果自己先中」、「這根本是疫情級災難再現」、「空空港口還說自己贏了，美國人要開始吃土嗎？」。且懷疑川普其實已經在找台階下「急的是川寶啦，談成的英國更好笑」、「放出要降關稅的話，就是縮了」、「川普早就知道撐不久，這招是在找轉圜」。

也有人認為是戰略性壓力，中方也不輕鬆「中國現在當戰爭準備，美國人真的準備好了嗎」、「145%→80%→50%，等著看誰先跪」、「雙方都在硬撐，比氣長」。

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